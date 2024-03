Un incendi en un càmping de Pineda de Mar (Maresme) ha cremat totalment 17 bungalous, tres parcialment i una trentena més han quedat afectats, segons han informat els Bombers de la Generalitat. El foc es va originar cap a les 11 de la nit a la part posterior del càmping, a tocar del carrer Barcelona.

El complex està tancat per temporada. A l'arribada dels efectius, el foc estava totalment desenvolupat. Els Bombers hi han treballat amb 16 dotacions durant tota la nit, fins que l'han donat per apagat aquest matí.

Les flames han cremat també un vehicle estacionat a l'exterior. No hi ha hagut cap ferit.