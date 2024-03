Els Mossos d'Esquadra estan escorcollant la seu de la Federació Catalana de Futbol (FCF) des de primera hora d'aquest matí de dimarts. Un grup d'agents de paisà ha accedit a les instal·lacions i ha impedit l'accés als treballadors.

En concret, busquen documentació sobre un possible frau a les eleccions realitzades l'any passat, en què va tornar a ser reelegit Joan Soteras com a president. Fonts de la investigació remarquen que les indagacions, que estan judicialitzades, van començar amb una denúncia de l'aspirant Joan Josep Isern, que ja ha portat davant de la Justícia els actuals responsables de la Federació Catalana de Futbol.

Així, el febrer de l'any passat, dies abans de les eleccions, va denunciar davant els Mossos que podria existir una possible irregularitat, ja que es va sol·licitar des de la Direcció General de la Federació Catalana de Futbol a la Secretaria de l'Esport la llista dels directius dels 1.220 clubs federats. Per Isern, aquesta petició podria trencar la neutralitat electoral i ser un delicte d'usurpació de funcions.

L'abril de l'any passat, Isern va presentar una querella contra Soteras per injúries i calúmnies. El 22 de maig del 2022 es van celebrar les eleccions a la FCF, però el Tribunal Català de l'Esport (TCE) les va anul·lar en constatar que els resultats estaven adulterats per la manipulació i falsificació de 175 vots.

La repetició va ser el 13 de febrer del 2022 i va guanyar Soteras, però Isern va tornar a impugnar els comicis davant el TCE, per possibles irregularitats com a falsificació d'actes de delegació de vot. Aquest procés judicial que actualment és al Tribunal Superior de Justícia a Catalunya.

Tot just conèixer-se la impugnació, Soteras va acusar Isern de tenir “interessos personals” i de crear aquest conflicte com a “cortina de fum” per tapar els seus problemes judicials, ja que va assegurar que està “investigat” en el cas Soule. Isern va assegurar que és "testimoni" en aquest procediment i no "investigat" i per això es va querellar contra Soteras per injúries i calúmnies contra el president de la FCF.