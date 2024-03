Una adolescent ha desaparegut aquesta setmana a Barcelona ciutat i la crida a ajudar en la recerca s'ha amplificat de forma inusual gràcies a la banda musical Estopa. Es tracta de Natalia Melet, de 13 anys, que hauria estat vista per darrera vegada aquest dilluns. És de complexió prima i fa uns 1,58 metres, té els ulls marrons i porta els cabells llargs i castanys, segons la descripció i les imatges difoses a les xarxes socials.

Portaveus dels Mossos d'Esquadra han confirmat a El Periódico, diari del mateix grup de Regió7, que aquest dimecres van rebre una denúncia formal de la seva desaparició. Ja estan investigant on pot ser, afegeix la policia catalana, que declina oferir per ara com detall de les indagacions en ser una menor d'edat.

La crida a la ciutadania a aportar pistes o informació de possibles coincidències ha arribat a milers d'internautes a través del compte X (abans Twitter) de l'Associació SOS Desapareguts i també un tuit de la banda Estopa. "Ha desaparegut aquesta nena a Barcelona, si us plau si algú té alguna informació posi's en contacte amb els Mossos o la Policia Nacional", han escrit al seu popular perfil els germans Muñoz. També s'han dirigit a la jove directament: “Si ens llegeixes, posa't en contacte amb la teva mare o amb nosaltres”.