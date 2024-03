'L'estafa del client fidel': la nova alerta de la Guàrdia Civil que has de conèixer si sempre compres en el mateix supermercat

A través de les seves xarxes socials, la Guàrdia Civil ha alertat sobre una nova estafa en la qual és molt fàcil caure, sobretot si ets el client habitual d'un supermercat o soci d'aquest.

"Ets a la teva casa i t'arriba un correu del teu supermercat de confiança dient que t'ha tocat un sorteig. Probablement, tu ets soci d'aquest establiment i no et sona estrany", diu la Guàrdia Civil.

En aquests missatges se li diu al client que "la lleialtat té recompensa" i que l'ha tocat, per exemple, un joc de paelles que pot reclamar gratis fent clic en l'enllaç que es proporciona en el mateix correu. És llavors quan "no només dones les teves dades de perfil a aquest fals compte de supermercat, sinó que també li has donat accés a totes les teves dades personals, inclosa la teva targeta bancària", afegeixen.

Per això, l'agent que apareix en el vídeo aconsella: "Revisa bé el peril del correu que t'està enviant aquesta oferta, revisa també la gramàtica i l'ortografia, si et sona estrany desconfia". "I, sobretot, no et descarreguis cap link", afegeix.