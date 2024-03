La regió central va tenir cinquanta-sis denúncies per delictes d’odi l’any 2023

Els Mossos d'Esquadra van registrar durant el 2023 un total de 56 denúncies per delictes d'odi i discriminació a les comarques de la Catalunya central. La majoria d'aquests fets tenen al darrere motivacions racistes (un 35% del total), seguit de l'orientació política (30%) i la LGTBI-fòbia (28%). Respecte a l'any 2022, hi ha hagut sis denúncies més, un creixement inferior al del conjunt de Catalunya, amb un total de 761 fets denunciats, un 18,7% més que l'any anterior.

Durant els darrers anys, aquests fets han incrementat fins a un 238% en l'àmbit català, passant dels 225 el 2012 als 761 de l'any passat. Els Mossos ho atribueixen, per una banda, al fet de viure en "societats més polaritzades" i, d'altra banda, a "la millora de les capacitats de les autoritats policials per perseguir conductes d'odi". Malgrat que no aporten dades concretes sobre l'evolució a la regió central, afirmen que la tendència a l'alça es general i que només el 2020 es va produir un descens dels fets a conseqüència de la pandèmia.

El Bages va tenir 24 casos el 2023

Si s'analitza per comarques, el Bages i l'Anoia són les que concentren més denúncies per delictes d'odi i discriminació, amb un total de 24 i 25 fets respectivament durant el 2023. L'any anterior, ambdues comarques, que són les més poblades de la regió, van registrar 21 denúncies d'aquest tipus. A la resta de comarques hi ha més variabilitat interanual perquè els nombres són més petits, com és el cas del Berguedà, amb 4 fets denunciats el 2023, tres més que el 2022; el Solsonès, amb dues denúncies, una menys que l'any anterior; i el Moianès, on s'ha passat de quatre a un sol fet el 2023.

La majoria de denúncies són per motius racistes

L'àmbit més denunciat a les comarques centrals comentades correspon a les discriminacions per origen racial o ètnic, amb un total de 20 denúncies, que representen un 35% del total. Seguidament, els fets denunciats per motivacions d'orientació política van ascendir fins a 17, un 30% del total, mentre que hi va haver 16 denúncies per LGTBI-fòbia, un 28% del conjunt. També destaquen dos casos per sexisme i un per motius religiosos.

A la Catalunya central van ser 77 les persones que van denunciar haver estat víctimes per causes relacionades amb odi i discriminació, ja sigui per la seva orientació sexual, origen, condició política i religió o altres àmbits. El nombre de víctimes a la regió representa el 7,8% del conjunt de les 984 persones que van denunciar en el conjunt de Catalunya. Els homes representen el 63,5% i les dones el 36,4%. Un 10% eren menors d'edat.

Durant l'any passat, un total de 730 persones a tot Catalunya van quedar detingudes o bé denunciades per la seva presumpta relació amb la comissió d'un fet motivat en aquest àmbit. Els homes representen el 76,3% dels autors i les dones el 23,7%. Pel que fa a l'any 2022, hi va haver 609 autors, de les quals 461 eren homes i 148 dones.