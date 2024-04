Les actuacions en català al torn d'ofici han crescut prop del 70% en els dos últims anys

El nombre d'actuacions al torn d'ofici en llengua catalana s'ha incrementat un 68,9% en els dos últims anys, arribant a la xifra de 12.639 al 2023 davant les 7.483 que es van fer al 2021. Aquesta és una de les dades que es van donar a conèixer en el transcurs de la XV Jornada sobre l'ús del català a la justícia que va organitzar el Consell de l'Advocacia Catalana al Col·legi d'Advocats i Advocades de Tortosa.

Aquest augment del nombre d'actuacions ha estat possible gràcies al Programa de foment del català al torn d'ofici que impulsen el Consell i el Departament de Justícia, Drets i Memòria i en el qual actualment ja s'hi han inscrit un de cada cinc advocats del servei. Això representa que un total de 1.365 advocats i advocades ja es beneficien del complement salarial de 25 euros per actuació per utilitzar el català, que són un 31,1% més que el miler d'inscrits que hi havia fa dos anys. D'aquesta forma, l'any 2023 es va tancar amb un 21,35% de professionals que participen del programa, quan al 2021 representaven el 15,96%.

Per col·legis de l'advocacia, els que tenen un major percentatge d'inscrits a aquesta iniciativa són Manresa, Vic, Girona, Figueres i Reus. En canvi, en xifres absolutes, els col·legis que tenen un major nombre de participants al programa de foment de la llengua són Barcelona, Girona, Manresa, Lleida i Tarragona.

El president de la Comissió de Llengua del Consell de l'Advocacia Catalana i degà del col·legi de Manresa, David Casellas, assegura que "la distribució territorial de la implantació del programa de foment del català al torn d'ofici no deixa de ser un mirall de quina és la realitat de la nostra llengua als diferents territoris i, per tant, ens serveix per treballar de forma més quirúrgica en aquelles zones on hi ha més dificultats per promoure l'ús del català".

Malgrat que el creixement del programa de foment del català al torn d'ofici és significatiu i sostingut, el nombre d'actuacions en català en el servei representa tan sols el 5,72% del total d'actuacions que es fan en el torn d'ofici. Si bé és cert que amb la implantació del programa aquest percentatge ha passat del 3,5% del 2021 a aquest 5,7% del 2023, "la realitat de les dades ens demostren que cal continuar fent esforços per normalitzar l'ús de la llengua catalana en els diferents territoris", manté la presidenta del Consell i degana del col·legi de Tortosa, Marta Martínez Gellida.

La presidenta del Consell recorda que l'ús del català a la justícia "és un dret" i, per tant, considera que amb aquest tipus d'iniciatives, i altres que es puguin implantar, "no fem res més que defensar els drets lingüístics de la ciutadania".