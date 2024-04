Arda Turan acusat de destrossar un xalet de 18 milions a Barcelona: "Cridava Barça! Barça!"

La tinta de la firma encara no s'havia assecat al contracte de lloguer quan el propietari d'un xalet a Barcelona valorat en uns 18 milions d'euros va rebre la primera pista de qui era Arda Turan, flamant fitxatge del FC Barcelona i el que anava a ser el seu nou llogater durant els pròxims cinc anys. "Acaba de firmar i es posa a cridar com un boig: 'Visca el Barça! Barça! Barça!'", recorda ara el casolà en una conversa amb El Periódico d'Espanya, del grup Prensa Ibérica.

La relació, que va començar així, va acabar tres anys després amb gairebé 230.000 euros en desperfectes taxats per un perit, diverses quotes impagades i un litigi que, si bé es va resoldre inicialment a favor del propietari, continua viu avui als tribunals catalans, on l'Audiència Provincial de Barcelona ha tornat el cas al punt inicial per defectes a la notificació del procés a Turan.

El cost de restaurar el xalet

L'habitatge, valorat llavors en uns 18 milions d'euros i ubicat a Esplugues de Llobregat, comptaria amb set dormitoris, nou banys, un saló de 100 metres quadrats, una sala de cinema insonoritzada, una habitació de golf virtual, un garatge amb capacitat per a vuit cotxes... I, com a fermall, una piscina infinity amb vistes a Barcelona.

Aquest diari ha accedit a l'informe pericial del cas, en què es poden veure més de 500 fotografies de trossos de paret arrencats, mobles i electrodomèstics molt deteriorats o factures de reparació de serveis exclusius com el cinema, la videovigilància o el sistema de so de tota la casa, que van deixar de funcionar per no rebre el manteniment adequat per a un habitatge que la premsa va enlairar com una de les cases més cobejades de Catalunya.

I això que, segons recorda el propietari, Arda Turan era una persona que, en principi, estava preocupada per la neteja, ja que el primer que hauria fet abans d'entrar a viure al seu xalet va ser encarregar una desinfecció que eliminés les restes biològiques dels anteriors llogaters "no musulmans". La seva manera de tractar la casa, a partir d'aquí, no hauria estat la mateixa.

"Quan Arda i els que l'acompanyaven estaven veient el futbol i es marcava un gol, depenent de qui fos, llençaven el comandament de la televisió a la piscina. Un comandament de mil euros! I crec que va arribar a tirar com deu o quinze. És símptoma de no ser al món. És clar que no poden levitar i que no hi hagi un desgast natural a la casa, però és que van deixar cremades de cigarreta per tot arreu, fins i tot als mobles. I et pots imaginar que a una casa tan especial com aquesta reparar o substituir qualsevol cosa no és senzill ni tampoc barat".

En el desglossament del que va costar tornar la casa a l'estat original que tenia el 2015, es pot veure, per exemple, que van fer falta 16.500 euros per restaurar les portes, 23.000 per revitalitzar un jardí on hi havia fins i tot un arbre talat, 64.300 per a la cuina o 24.500 euros per tornar a posar en marxa la domòtica i els sistemes electrònics del xalet. Només en llums, neteja i desperfectes diversos hi ha factures per valor de 84.000 euros. Tots aquests diners van haver de ser avançats pel propietari fa quatre anys per poder continuar llogant l'immoble.

Desperfectes taxats al xalet d'Arda Turan

Portes: 16.475 €

Jardineria: 22.977 €

Sistemes electrònics (videovigilància, altaveus, domòtica, cine...): 24.557 €

Superfícies: 15.528 €

Mobles del menjador: 18.784 €

Cuina: 64.258 €

Butaques: 6.726 €

Llums, neteja i desperfectes en mobles: 84.030 €

Desmuntar i reparar armaris, llits...: 28.834 €

Tot i això, Turan no seria l'únic jugador del FC Barcelona que li hauria donat problemes a la seva exclusiva habitatge, ja que, just després, els amics d'un altre culer van organitzar festes tan salvatges a la casa en absència del futbolista que en una van arribar a arrencar les vies del sostre en intentar utilitzar les cortines del saló com a gronxador sexual.

Un ídol amb molt de temperament

Per entendre el context en què es desenvolupava Arda Turan llavors, tant a la seva terra com al seu cercle proper a Espanya, cal saber que el ja exjugador és un dels millors futbolistes que ha donat Turquia els últims 20 anys. Una llegenda del futbol del seu país, i una de les més fervoroses, que comptava amb una dreta privilegiada que, això no obstant, també anava acompanyada d'un temperament explosiu que un dia el va escalfar fins al punt de llançar-li la bota a un linier quan encara era jugador de l'Atlètic de Madrid.

Peça fonamental a l'esquema de l'equip que va aconseguir portar l'equip del Cholo Simeone a guanyar una lliga i una Europa League, Arda va fitxar el 2015 pel FC Barcelona per uns 35 milions d'euros. El seu impacte, però, no va ser l'esperat sobre la gespa, ja que en cinc anys de contracte amb prou feines va disputar 55 partits i només va marcar 15 gols.

De tornada al seu país, Turan ha estat també més protagonista fora que dins dels terrenys de joc, on segons la premsa va ser condemnat per un delicte de lesions i per disparar una pistola a un hospital, però també va ser notícia perquè l'haurien estafat recentment 13 milions d'euros. Aquí, a Espanya, va ser condemnat fa tot just un mes pel Jutjat Penal número 13 de Barcelona a un any de presó i a pagar una multa de més de 633.000 euros per defraudar Hisenda el 2015 i el 2016.