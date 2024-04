Detenen una dona que va portar el cadàver del seu oncle al banc per intentar cobrar un préstec

La policia de Rio de Janeiro ha detingut una per dur en cadira de rodes el cadàver del seu tiet a un banc de Bangu per intentar cobrar del seu patrimoni. Els empleats de l'oficina bancària Itaú Unibanco, davant la sospita que l'home podia estar mort, van gravar el moment en què la dona va intentar retirar un préstec de 17 reials, equivalent a 3.000 euros.

La dona declara que era la cuidadora del seu oncle

Al vídeo que circula per les xarxes es pot veure com la dona manipula la mà i el cap del seu difunt oncle per simular que el mort signava i poder treure els seus diners. Els empleats del banc van acabar trucant el cos policial, que va confirmar la defunció de l'home i va detenir l'autora dels fets. Érika de Souza Vieira Nunes, que davant de la policia va declarar que era cuidadora del seu oncle i que aquest estava molt feble, podria ser acusada de malversació de fons i difamació d'un cadàver.