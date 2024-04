Nous indicis activen la cerca de Félix Esquerdo, l'auxiliar de farmàcia desaparegut fa quatre anys a Alacant

"No pararé fins a saber alguna cosa de tu", va prometre l'Isabel, "Et continuaré buscant fins que et trobi. Des de fa quatre anys busca al seu fill Félix, desaparegut el 3 d'octubre de 2020. Félix José Esquerdo, 34 anys, complexió forta, "ha quedat amb un grup que ha conegut per Internet. No ha tornat, no respon, no sé on buscar-lo". Després de quatre anys sense notícies, nous indicis activen la seva cerca. "Hi ha motius suficients per a batre aquesta zona concreta del Campello”, explica José Cabrera, president de Guàrdies Civils Solidaris, associació que lidera la batuda. "Després de rellegir tota la documentació del cas, informes i sumaris… hi ha indicis per a creure que podem trobar alguna cosa".

140 hectàrees, vuit sectors

"Veuré a una gent que he conegut per Internet. Demà farem una ruta, vaig a veure com quedem amb ells", va dir la nit d'abans. Ja al matí, es va acostar a la porta de casa seva, a Alacant, va abraçar a la seva mare i va marxar. "No recordo que vaig menjar ahir, però tinc gravada l'última conversa amb el meu fill", explicava a CAS OBERT mesos enrere Isabel. "Va marxar a les 8.30 hores, em va fer un petó i, pel balcó, el vaig veure marxar". Caminava normal, ni nerviós ni agitat.

Félix José li va explicar que havien posat diners per al menjar, "20 euros", que el pla era anar a la muntanya, a la Serra Grossa (Alacant). Auxiliar de Farmàcia en una botiga de Benidorm, reservat, tímid, molt casolà, tenia 34 anys quan va sortir de casa. No va tornar.

"La seva moto va aparèixer en la zona de El Pueblo Acantilado (El Campello, Alacant)", reconstrueix avui Cabrera. “Després de la revisió de tota la documentació, tenim indicis per a pensar que aquí va passar alguna cosa”. Aquesta, precisament, és la zona prevista a batre. "És una zona bastant àmplia, unes 140 hectàrees de terreny de tota mena. Per a això s'han marcat vuit sectors que seran rastrejats per voluntaris, als quals se'ls assignaran zones segons les seves capacitats".

Quatre anys

"Una secta, una comuna, marxa voluntària, si estava content o tenia depressió, m'és igual, només vull trobar el meu fill", denunciava Isabel davant aquest mitjà. No hi ha nit que no miri, des del seu llit, l'habitació del seu fill, intacta, "estan una davant de l'altra". No hi ha dia que no busqui, no hi ha moment que no recordi a Félix José.

Vivien junts. "Érem inseperables...", explicava a aquest mitjà. "Té dues propietats més, dues cases, que les té llogades, però vivia aquí". Recorda que ella li deia al seu fill: "mira a veure si trobes una noia, i aneu allà...". No va voler fer-ho.

"Malgrat haver passat ja diversos anys des que Félix desaparegués, Isabel continua lluitant cada dia per a saber què va passar. La desesperació i el patiment la va portar a contactar amb nosaltres”, resumeix Cabrera. "Estudiem el cas des de principis d'any, cal demostrar-li a la seva mare que no està sola en aquesta llarga espera".

S'admeten voluntaris

El guàrdia civil, Cabrera, l'associació del qual té una dilatada experiència en casos d'emergència (han participat en prop de 500 campanyes humanitàries, amb 147 operacions relacionades amb la cerca de persones desaparegudes), ha plantejat la cerca en dos dies. "Seran aquests 20 i 21 d'abril", confirma.

Se sumen al rastreig la Plataforma Adonay, la Federació Andalusa Detecció Esportiva (Fadd) amb els seus participants especialistes en rastreig amb detectors de metalls, militars, policies, guàrdies civils, bombers, membres de Protecció Civil i persones particulars que s'han presentat voluntàries. Està previst l'ús de drons i gossos de rastreig.

"Qualsevol persona amb ganes d'ajudar, caminar i que tingui experiència en muntanya i/o senderisme pot formar part del dispositiu, quantes més siguem millor”, admet Cabrera. Per a fer-ho han de contactar amb Guàrdies Civils Solidaris. "Si us plau, que ningú oblidi al meu fill", prega Isabel. "Porto esperant aquest moment quatre anys”.