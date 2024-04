Trobada a Lledoners una destral realitzada amb una aspa de ventilador

Treballadors de la presó de Lledoners van trobar aquesta setmana en una zona comuna, a prop dels horts de la presó, una destral casolana realitzada amb una aspa de ventilador esmolada enganxada a un pal de plàstic, dels quals s'usen per a netejar el lavabo. El personal del centre penitenciari va requisar aquesta arma, ja que està prohibida pel risc que suposa tant per a interns com per als funcionaris que els vigilen.

"Pot fer molt de mal", han assegurat a El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7, fonts penitenciàries. Tot apunta al fet que aquesta destral podria haver-se dissenyat per a utilitzar en alguna mena de batussa interna dins de la presó.

Encara que és poc habitual trobar una destral de fabricació casolana, en les presons poden aparèixer 'armes' casolans que usen els interns en batusses. Habitualment són de metall. Representants del sindicat penitenciari Acaip a Catalunya han explicat que des de l'assassinat de la cuinera de Mes d'Enric a les mans d'un intern, "anem a pitjor", ja que cada dia hi ha agressions o troben armes artesanals.

Des del sindicat s'ha tornat a demanar el cessament de la consellera Gemma Ubasart. "Cada vegada estem menys recolzats i cada vegada hi ha més agressions", insisteixen. A tall d'exemple, relaten que fa uns dies es va registrar una baralla entre bandes dins d'una de les presons catalanes. En aquest sentit, han destacat que no únicament està en joc la seguretat dels professionals, sinó també dels propis reclusos. "Estem en pitjors condicions que abans de la mort de Núria al març. Han pujat un 80% les agressions des de llavors", asseguren.

Afirmació que contrasta amb les dades que esgrimeix la consellera Ubasart, que en una entrevista a El Periódico va afirmar que "s'ha frenat el nombre d'agressions a funcionaris". "De 2021 a 2022 es va produir un increment del 54% d'agressions a funcionaris (passen de 351 a 537), una dada que no ens podem permetre; en 2023, frenem l'augment i es va estabilitzar, només amb una lleugera pujada (577), i ja a partir de l'estiu passat vam començar a veure una millora. A l'agost vam tenir 52 agressions i aquest febrer, 35, de les quals dos són greus (baixa mèdica) i 29 lleus", assenyalava.

Representants d'Acaip han lamentat que els responsables del Departament de Justícia "segueixen sense fer res, segueixen sense dimitir ni prendre mesures. Només saben demanar la pau social, però a canvi no donen res". Han lamentat que a Brians 1, "han enviat els interins a fer una formació d'una setmana en un edifici que s'està caient a trossos. Tan poc importen els treballadors penitenciaris?".

Representants sindicals han afegit que "és tot bastant vergonyós" i han remarcat que "seguim pitjor que fa un mes i l'administració no està fent res". En aquest sentit han destacat que el president de la Generalitat Pere Aragonès "no s'ha dignat ni a sortir per a lamentar que ha passat després de l'assassinat de Núria. És tot una vergonya".

Subscriu-te per seguir llegint