Rosa Peral: "És un baló d’oxigen per avalar la meva innocència"

La decisió d’Albert López d’admetre que va participar en l’assassinat de Pedro Rodríguez juntament amb la seva llavors amant Rosa Peral, tal com apareix en la sentència de l’Audiència de Barcelona pel crim de la Guàrdia Urbana, ha suposat un gir en aquest cas mediàtic.

En declaracions a El Periódico, diari del mateix grup editorial de Regió7, Rosa Peral ha afirmat: "El reconeixement de l’Albert és un baló d’oxigen per demostrar la meva innocència". Diu que està "decebuda", ja que el seu amant "no explica tota la veritat". Peral espera a conèixer la versió que ha donat l’Albert davant els professionals de la presó de Quatre Camins perquè considera que, malgrat haver reconegut els fets de la sentència, la continua implicant a ella. L’exagent de la Guàrdia Urbana manté la seva innocència i responsabilitza del crim l’Albert.

"La Rosa està animada i esperançada", ha declarat la seva advocada, Nuria González, que ha destacat que a partir d’ara tenen "molta feina per revisar totes les declaracions de l’Albert i veure com afecten la Rosa". "Se’ns obre una petita i molt difícil bretxa per començar a treballar jurídicament i a ella li dona esperança iniciar aquest procés", ha dit l’advocada.

Les esperances de Peral passen per una possible nova declaració de l’Albert en la qual aquest concreti detalls sobre el crim, com la forma en què va morir el Pedro, ja que la sentència no ho explica. Segons l’opinió de González, una confessió d’aquestes característiques seria "vital" perquè considera que deixaria clar que la seva clienta "no té res a veure" en l’assassinat de la que era llavors la seva parella a la vivenda de Vilanova i la Geltrú a principis de maig del 2017. En aquest sentit, la lletrada insisteix que Peral "tenia por" de l’Albert i per això el va ajudar a moure el cos de la víctima, però que no va participar en el crim.

Amb l’admissió d’Albert de què va participar en l’assassinat, Rosa Peral podria instar a una revisió de la condemna al Tribunal Suprem. De moment compleix 25 anys de presó des de 2017, quan va ser empresonada preventivament, malgrat que la condemna de l’Audiència de Barcelona va arribar tres anys després.

López nega una confessió

Per la seva banda, José Luis Bravo, advocat d’Albert López, ha declarat en diversos mitjans que no hi ha cap "confessió" del seu client i que únicament ha explicat davant els professionals de la presó que va participar en el crim encobrint Peral. A més, ha afegit que una hipotètica confessió "no tindria cap transcendència jurídica", ja que la sentència és "inamovible".

Albert López assumeix les conclusions de l’Audiència de Barcelona davant el personal penitenciari de la presó de Quatre Camins, on compleix condemna, perquè el deixin accedir a cursos per delictes violents dins la presó. D’aquesta forma, podrà complir una de les condicions per aconseguir permisos i sortir de la presó uns dies. No obstant, fonts penitenciàries han explicat que l’última paraula la té la Junta de Tractament de la presó.

