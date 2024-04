Un mosso fora de servei atura un cotxe que circulava contra direcció a l'A-2, a Castellolí: "Vaig veure que venien dues llums blanques cap a mi"

L'actuació d'un agent dels Mossos d'Esquadra fora de servei va evitar un possible accident a l'A-2, a Castellolí. Els Mossos d'Esquadra han compartit aquest dilluns a X (abans Twitter) el testimoni d'un mosso que l'11 de maig del 2023 va aturar un conductor que circulava en sentit contrari de l'autovía perquè havia malinterpretat les indicacions del GPS.

En Dani era de camí cap a Igualada per cobrir el torn de nit quan, a les 21:45 hores, va veure un cotxe que se li aproximava en sentit contrari a l'autovía, a l'alçada de la rampa d'accés a Castellolí, a tocar del Club de Tir Igualada. "Vaig veure a la sortida d'un revolt que venien dues llums blanques cap a mi", explica l'agent en el vídeo difós.

Davant aquesta situació, el mosso va frenar i va començar a fer ràfegues i a tocar el clàxon per intentar captar l'atenció de l'infractor. Les accions de l'agent van donar resultat: el conductor es va aturar. Tot seguit, l'agent va sortir del cotxe i va començar a fer senyals amb la llum del mòbil a la resta de vehicles que circulaven per la carretera, en sentit Lleida, perquè frenessin i així evitar un possible accident. Un cop garantida la seguretat viària, l'agent va conduïr el conductor del vehicle infractor fins a una sortida, on van esperar l'arribada d'una patrulla.

Segons relata en Dani al vídeo, el conductor va explicar que havia malinterpretat les instruccions del GPS i això va provocar que circulés uns tres quilòmetres en direcció contrària per l'autovia abans que fos captat per l'agent. El 112 va rebre sis trucades en relació amb aquest incident.