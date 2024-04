La comissària dels Mossos de la regió central aspira a ser major

L'actual comissària dels Mossos a la Catalunya central, Alícia Moriana, ha decidit optar a la plaça de major. Es tracta de l'oficial de màxima categoria del cos a qui corresponen les funcions de comandament, direcció i coordinació dels serveis policials. Moriana, que es va convertir en cap de la regió el juliol del 2023, competirà per la plaça amb l'actual comissari en cap del cos, Eduard Sallent.

La decisió recau en el director general de la Policial, Pere Ferrer. Segons consta en la convocatòria publicada al DOGC, haurà d'emetre un informe previ en relació amb la persona participant que es consideri més idònia per ocupar el lloc ofert. En el cas que Moriana sortís elegida, deixaria l'actual càrrec de comissària al capdavant de la regió central i passaria a assumir les funcions de la nova categoria assolida.

La comissària ha parlat sobre la decisió d'optar a la plaça de major en el marc del Dia de les Esquadres, que s'ha celebrat aquest dimecres al Món Sant Benet. "M'he presentat perquè em ve molt de gust i em sento preparada per assumir aquesta responsabilitat". En l'acte també ha coincidit amb el comissari Sallent, competidor directe, i ha dit que han mantingut una "conversa distesa, com no pot ser d'altra manera en un dia de celebració". En aquest sentit, ha afegit que és una plaça a la qual poden optar tots els agents amb el rang de comissaris i ha desitjat que "acabi sortint el millor".

Amb 53 anys i doctorada en dret, Moriana va accedir al cos l'any 1996. El 2017 va obtenir el càrrec de comissària -la segona dona que va aconseguir aquest càrrec en el seu moment- i va assumir les funcions com a cap de la regió Policial Central l'estiu del 2023, substituint Cristina Manresa. Al llarg de la seva carrera, també ha estat cap de l'escola de policia de Catalunya.

La convocatòria de la plaça de major dels Mossos d'Esquadra es va anunciar per part del director general de la Policia a principis del març, just abans de l'anunci de la nova convocatòria electoral. Fins al dia d'avui, al cos dels Mossos hi ha hagut dos majors. En un primer moment, Joan Unió va dirigir la policia catalana durant dotze anys fins a la seva dimissió el 2007. La posició va quedar vacant fins a l’any 2017, en què es nomenà l’aleshores comissari en cap Josep Lluís Trapero, que actualment ja no té responsabilitats en la cúpula del cos, però continua ostentant el rang de major, atès que és un títol vitalici. Un cop es resolgui el concurs, es nomenarà un nou major que també podria assumir les funcions com a cap de la policia.

