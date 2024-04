Un jutjat absol l’exdona de Mainat d’haver-li enviat un correu tot i tenir-ho prohibit

Un jutjat penal de Barcelona ha absolt l’exdona del productor televisiu i exmembre de la Trinca Josep Maria Mainat, Angela Dobrowolski, del delicte de trencament de mesura cautelar pel qual va ser jutjada el març passat. Segons la sentència, no hi ha prou proves que demostrin que ella enviés un correu al seu exmarit tot i que ho tenia prohibit judicialment arran del cas d’intent d’homicidi pel qual serà jutjada. La fiscalia li demanava un any de presó per l’agreujant de reincidència, mentre que la defensa en demanava l’absolució. Mainat no va formular acusació contra la seva exparella.

Dobrowolski tenia prohibit apropar-se o comunicar-se amb Mainat des d’octubre del 2020, després que el jutjat li imposés aquesta mesura cautelar per haver suposadament intentat matar l’excantant amb insulina. Mesos després de l’ordre ja la va vulnerar i va ser empresonada. Però el març del 2022 Mainat va rebre un correu des de l’adreça de la seva exparella amb contingut personal, amenaçant i vexatori relatiu a la seva relació sentimental. L’acusada va reconèixer la seva adreça electrònica i el contingut del missatge, però va negar que ella l’enviés a Mainat. De fet, va dir que estava escrit en castellà, tot i que entre ells parlaven en català, perquè era per a un llibre que estava escrivint.

Segons ella, en aquella època convivia amb la seva parella, una amiga i la parella d’aquesta en el mateix domicili, i tots tenien accés al seu ordinador i al seu correu electrònic. Segons va declarar el dia del judici, quan va rebre la denúncia va preguntar a la seva amiga si havia enviat el missatge, i aquesta va confessar. Segons ella, l’amiga coneixia l’ordre d’allunyament, però no pas la prohibició de comunicació. A més, va escriure les paraules “correctes” per a Mainat que ella “no tindria valor de dir-li”.

De fet, el mateix Mainat va reconèixer durant el judici que l’adreça des de la qual va rebre el correu no era l’habitual de la seva exdona, i que el fet d’estar escrit en castellà també el va fer dubtar de l’autoria.

Per tot això, la magistrada considera que hi ha un dubte raonable sobre qui va enviar el correu, i per això ha d’absoldre l’acusada.