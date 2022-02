Una trentena d'infants convocats pel Consell dels Infants de la ciutat d'Igualada ha participat aquest dissabte al matí a la plantada de 70 oliveres a la zona de Sesoliveres, molt propera als edificis de la Universitat de Lleida a Igualada.

Les oliveres estaven a punt per ser plantades a primera hora i quan hi han arribat els infants i aquests han pogut fer les palades per completar la plantada. Aquest espai esdevindrà un camp didàctic per donar a conèixer com era la producció d'oli de forma tradicional a Igualada, justament en una zona, que com el topònim indica, havia tingut antigament oliveres. La nova zona verda ha de ser "un espai didàctic per acostar la producció i el consum sostenible i la producció tradicional de l’oli", segons han explicat fonts municipals.

L’any 2016 l’Ajuntament i el Sindicat de Pagesos ja van fer una primera passa en la recuperació, rehabilitació i reobertura per a usos culturals de l’antic Celler del Sindicat i Molí d’Oli, un edifici modernista de l’arquitecte Cèsar Martinell. Ara es vol fer un pas més, recuperar la producció d’oli amb segell 100% igualadí.

En la plantada, els integrants del Consell dels Infants han tingut l'ajuda de pagesos del territori. La iniciativa tenia l'objectiu de una jornada festiva que rememorés la història agrícola de la ciutat. Durant la plantada es va oferir pa torrat amb oli a tots els assistents.

El manteniment d’aquestes oliveres serà una activitat educativa oberta a les escoles i als centres oberts per tal de poder viure de primera mà tots els passos de l’elaboració d’oli de forma tradicional. Anualment es collirà la producció d’aquestes oliveres i el Sindicat dels Pagesos en farà una producció limitada que es comercialitzarà sota el nom de “Sesoliveres”. Els guanys d’aquesta comercialització es destinaran al manteniment d’aquestes oliveres i l’elaboració i comercialització del producte.