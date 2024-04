Súria engega una campanya contra la pràctica de donar aliment als coloms i altres aus urbanes

L’Ajuntament de Súria ha posat en marxa una campanya de sensibilització contra la pràctica de donar aliment als coloms i altres aus urbanes. L’objectiu és afavorir el benestar animal i evitar que aquests animals es converteixin en una plaga, amb efectes negatius per a la sanitat pública i la conservació dels espais urbans.

Aquesta campanya consisteix en la difusió d’imatges amb recomanacions a través de les xarxes socials, cartelleres municipals i altres equipaments. El web municipal també ha incorporat un apartat específic dedicat a aquest tema.

La campanya posa l’èmfasi en el fet que l’alimentació natural és suficient per als coloms i altres aus urbanes i una alimentació excessiva perjudica la salut d’aquests animals i n’afavoreix la superpoblació. També recorda que acostumar els coloms i altres aus urbanes a no buscar menjar els genera mals hàbits i trenca l’equilibri ecològic i que les restes de menjar a la via pública donen peu a la proliferació d’altres insectes o rosegadors que també poden esdevenir una plaga. La campanya també incideix en el fet que la superpoblació de coloms i altres aus urbanes genera molèsties, sorolls i brutícia, a més d'altres problemàtiques com l'augment del risc sanitari de transmissió de malalties i la corrosió de les vies públiques, els elements arquitectònics i els monuments.

L’actual ordenança municipal sobre protecció, control i tinença d’animals prohibeix alimentar els animals en l’espai públic, amb sancions que poden anar de 100 a 3.000 euros. Un altre mitjà d’evitar la proliferació de coloms i altres aus urbanes és la instal·lació d’elements dissuasius als edificis per impedir la nidificació, els llocs de repòs habitual o l’entrada als espais interiors dels immobles.