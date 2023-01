El CE Manresa ha confirmat aquest divendres el seu quart fitxatge del mercat d'hivern i és un vell conegut. El davanter Erik Rafael, que ja va ser al club ara fa dues temporades, torna a Congost i s'afegeix a les últimes incorporacions de l'equip, les de Miguel Martínez, Toni Peris i Dani Reina. Rafael va jugar la temporada 2020-21 a les ordres de Ferran Costa amb un bon rendiment, jugant 25 partits de lliga i anotant tres gols, davant del San Cristóbal, el Santfeliuenc i, de penal, a casa contra la FE Grama.

L'atacant havia iniciat la temporada al Burgos Promeses, també de Segona Federació, però del grup 1, amb el qual havia anotat 4 gols en 11 partits. Després d'haver deixat Manresa havia jugat en un altre filial, el del Mirandés. Als seus 22 anys acumula una llarga trajectòria de canvis d'equips, etnre els quals també hi havia la Damm, els juvenils de l'Espanyol i el Betis i el Mallorca B i un pas per l'Horta. D'aquesta manera, el Manresa, que juga diumenge a casa contra l'Ebro (12 hores) compensa les quatre baixes que hi va haver abans de Nadal.