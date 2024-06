La manresana Txell Ferré marxa amb un or dels europeus absoluts de Belgrad de natació artística

La jove nedadora manresana resident a Sant Salvador de Guardiola Txell Ferré ha tancat amb una medalla d'or la seva participació en els Campionats d'Europa de natació artística que s'estan disputant aquesta setmana a Belgrad. Amb només 17 anys, i després d'haver col·laborat fa uns mesos a la classificació de la formació espanyola per als Jocs de París, Ferré també va formar part del conjunt de rutina tècnica que va imposar-se en la final d'aquesta categoria.

A part de Ferré, amb l'equip estatal també van competir Cristina Arámbula, Marina Garcia, Lilou Lluís, Txell Mas, Alisa Ozhogina, Iris Tió i Blanca Toledano. El seu exercici era el que partia amb un grau de dificultat més alt de tots els participants i el van executar amb precisió, com van demostrar els 278,4684 punts aconseguits. La segona posició va ser per a Grècia, que va totalitzar 257,8918 punts i tercera va ser Itàlia,amb 256,8584. La final la van completar Gran Bretanya i Sèrbia, quarta i cinquena, respectivament.

La competició de l'equip la clourà l'exercici lliure de divendres, en la qual Ferré ja no competirà. En el recent Mundial de Doha, de fet, ella va prendre part en la rutina acrobàtica i no en les restants, que van servir per segellar la presència de l'equip estatal en els Jocs Olímpics de París. En principi, no s'espera que la bagenca sigui encara a la cita francesa i que el seu cicle olímpic sigui el següent.

Sí que és cert que la trajectòria de Txell Ferré en el món de la natació artística està sent fulgurant. Formada al Club Natació Manresa, va fer el salt al Sabadell, on va aconseguir importants fites internacionals de les seves respectives categories, com ara tres medalles, una d'or i dues de plata, en els mundials júnior que es van fer al Quebec el 2022.