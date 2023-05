Una nena de tres anys va morir ofegada aquest dijous al migdia en caure en una piscina particular a Sunyer (Segrià), segons ha avançat el diari Segre i ha confirmat l'ACN. Els Mossos d'Esquadra van obrir diligències i van determinar que es tractava d'una mort accidental. Segons el Segre, la petita es trobava amb la seva germana bessona i l'àvia.

Els serveis d'emergència no van poder fer res per salvar-li la vida. L'Ajuntament de Sunyer ha decretat aquest divendres tres dies de dol i ha suspès tots els actes programats, també els de la campanya per a les municipals del 28-M.