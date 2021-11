El president dels Estats Units, Joe Biden, i el seu homòleg xinès, Xi Jinping, s'han emplaçat a "augmentar la cooperació" i evitar el "conflicte" en la trobada per videoconferència d'aquest dilluns. Després d'una conversa de més de tres hores, la Casa Blanca ha informat que Biden ha traslladat a Xi "la importància de gestionar estratègicament els riscos", "d'assegurar que la competició no es converteix en conflicte" i "mantenir línies de comunicació obertes". Al seu torn, el líder xinès ha considerat que cal "augmentar la cooperació i comunicació" i que els dos països han de "respectar-se mútuament, coexistir de manera pacífica i col·laborar perquè ambdós països es puguin beneficiar".

En una conversa titllada de "franca", "constructiva" i "fructífera" per part de Pequín, Xi ha destinat bona part de la reunió a Taiwan, l'illa autogovernada que la Xina considera part del seu territori i que és un dels afers més conflictius entre les dues principals potències del món. Sobre Taiwan, Xi ha advertit que les autoritats de l'illa han intentat "de manera repetida" rebre el suport dels Estats Units per a la seva independència i que "alguns als Estats Units volen utilitzar Taiwan per controlar la Xina". "És una tendència molt perillosa", ha alertat en un comunicat la Xina. Davant l'augment de la presència militar xinesa als voltants de l'illa, Biden ha insistit a Xi en el "compromís amb la política 'd'una Xina'" i ha subratllat el "complet" rebuig als "esforços unilaterals per canviar l'statu quo o perjudicar la pau i l'estabilitat a l'estret de Taiwan".