El celler Perinet té el seu origen el segle XVIII, de la mà d’una família francesa dels Perinet que es van instal·lar al Priorat fugint de la fil·loxera de França i van transformar la terra en vinyes. A l’any 1998 va ser comprat per Joan Manuel Serrat i dos socis constructors que hi van fer una forta inversió transformant el celler en la modernitat, amb les últimes tecnologies amb l’ambició d’elaborar el millor vi del món, però van fer fallida per la crisi. El 2014 un grup d’inversors, capitanejat per Kevin MGlynn, molt vinculat en el món vinícola nord-americà, compra el celler i es rodeja de grans professionals, com el ben conegut l’enòleg Toni Sanchez-Ortiz molt bon coneixedor de les terres del Priorat. El celler és un edifici modern i innovador, amb una sala de criança espectacular inspirada en Gaudí. Té en propietat 3 terrers de 55 hectàrees en vinyes plantades en pendent i terrasses de sòls de pissarra. El nom de Likka prové de l’idioma cèltic que significa «pedra». Aquest vi representa l’esperit del DOC Priorat i el seu paisatge rocós que cobreix el seu sol.

Les vinyes del Priorat creixen sobre la llicorella aportant notes minerals i terroses, alhora que una agradable acidesa. Està compost per les varietats Merlot i Syrah de la vinya de Mas Vell, a 400 m d’altura que aporta frescor i ajuda a mantenir l’acidesa. També la garnatxa i la carinyena. Les condicions climatològiques d’aquesta anyada han donat com a resultat una excel·lent collita que s’expressa en tota la seva esplendor. Likka és un vi agraït que ens mostra notes de tabac i fusta curada al nas. Panses, licor de mores i melmelada de maduixa en boca. Un taní amable i fresc harmonitza amb notes de canyella i sotabosc. DO: Priorat Preu: de 20 a 22 euros