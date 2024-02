La cuina t'agrada o no t'agrada, però sempre hi ha l'excepció. Que t'agradi cuinar plats tradicionals, no vol dir que t'agradi cuinar postres o, per exemple, et pot encantar fer plats ràpids i odiar els innovadors. Així doncs, ser xef de casa pot variar segons el temps, les preferències i els comensals, entre altres. Avui et portem un plat típic que t'encantarà! A més, deixaràs bocabadats als teus convidats. Pren nota perquè aprendràs a cuinar mero al forn!

Ingredients: 4 filets de mero

2 tomàquets madurs

1 ceba gran

2 grans d'all

1 llimona

4 cullerades d'oli d'oliva extra verge

Sal i pebre al gust

Herbes fresques com ara julivert o romaní (opcional) Preparació: Preescalfa el forn a 180 graus. Mentre s'escalfa, pela i talla els tomàquets i la ceba en rodanxes. En una safata per al forn, posa una mica d'oli d'oliva i fes un llit amb les verdures tallades. A sobre, ves posant els filets de mero i esprem el suc de la llimona sobre els filets, afegeix també els grans d'all picats. Condimenta amb sal i pebre al gust, i afegeix herbes fresques com ara julivert o romaní si ho desitges. Rega els filets amb el restant oli d'oliva. Cou al forn durant uns 20-25 minuts, o fins que el peix estigui ben cuit i es desfaci amb una forquilla. Serveix calent, acompanyat d'una guarnició de verdures al vapor, arròs blanc o una amanida verda.