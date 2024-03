És entrar a una pastisseria i que t'envaeixi la indecisió. Què et ve més de gust per berenar? Unes 'cookies'? O un croissant? Qui diu que no poden ser els dos! Aquesta barreja ja és una realitat i duu el nom de "Crookie". Creat originalment al forn parisenc Boulangerie Louvard, aquest croissant farcit per dins i per sobre de pasta de la popular galeta americana s'ha tornat tot un fenomen a les xarxes socials.