Aquí es fan les millors mones de Pasqua del Bages, segons els lectors de Regió7

Antigament, la mona de Pasqua era un pastís de nata i crema cremada amb diversos ous de xocalata a sobre. Ara, per Setmana Santa, els obradors i els mostradors s'omplen de pastissos que fusionen la tradició i la innovació, amb cada cop més varietats de sabors i presentacions més laborioses, però que sempre acaben respectant-ne l'essencia.

Sigui quina sigui la seva forma o el seu sabor, la tradició que els padrins regalin la mona als fillols el dilluns de Pasqua es manté ben viva. I com que trobar el pastís perfecte és complicat, sobretot perque es tracta d'un producte que es ven pocs dies l'any, t'ho posem fàcil. Per encertar-la, Regió7 ha demanat ajuda als lectors i els ha convidat a proposar a través de Facebook i Instagram establiments a Manresa amb opcions atractives i suculentes per encarregar aquesta delícia gastronòmica. En poques hores, més de 100 comentaris.

Per això, perquè puguis tastar les mones de Pasqua més delicioses del Bages, a continuació et compartim els millors per vox populi:

Pastisseria Bonals

Obrim el rànquing amb un empat. Tant aquesta pastisseria com la següent han rebut el mateix nombre de vots, fet que col·loca ambdues en una meritòria quarta posició del rànquing. El primer d'aquests dos establiments, la pastisseria Bonals de Balsareny (carrer de Sant Domènec, 32). Reconeguda pels seus dolços artesanals, es defineix com una pastisseria "com les de sempre". Entre la llista de dolços amb què encisar els més petits - i els no tan petits- també hi tenen figures de xocolata que complementen els tradicionals ous. Sens dubte, una opció ideal per als més llaminers.

Pastisseria Perarnau

Amb la mateixa quantitat de vots que l'establiment balsarenyenc hi ha la pastisseria Perarnau de Manresa (carrer Carrió, 25). Els lectors de Regió7 consideren que les seves elaboracions són mereixedores de formar part del rànquing de millors mones del Bages i, ben segur, que també valoren positivament la gran varietat de figures de xocolata que s'hi poden trobar. Fa dies que el seu perfil d'Instagram ja reflecteix la gran varietat de delícies dolces que poden arribar a crear per Setmana Santa.

Des d'ous de xocolata en honor a una de les pel·lícules més aclamades dels últims dotze mesos, Barbie, fins a samarretes del Baxi per als més gormands, la pastisseria Perarnau té opcions per a tots els públics. La part més complicada de tot plegat: decidir-se.

La Lionesa i Forn de Cabrianes

Les mones del grup Forn de Cabrianes se situen al primer graó del podi dels establiments on més agrada com es fa aquest popular dolç de Pasqua. Tant les de les fleques repartides per tota la comarca i com les de la Lionesa de Manresa (passeig Pere III, 3), de la mateixa empresa fundada per la família Abadal a Cabrianes el 1933, apareixen mencionades de forma reiterada a l'enquesta. De xocolata, nata o mantega, entre d'altres, aquests establiments ofereixen opcions amb què, segons els lectors d'aquest diari, segur que l'encertaràs el dia de Pasqua. Idonies per crear records ben dolços!

Pastisseria Flor de Neu

La segona millor mona del Bages es fa a Sant Joan de Vilatorrada. Si busques convertir-te en el padrí, o amfitrió, perfecte, els lectors recomanen encarregar el tradicional pastís a la Flor de Neu (Avinguda de Montserrat, 45). Segons els enquestats, aquest obrador familiar, que va iniciar la seva activitat el 1973, confecciona les postres perfectes per sorprendre el dilluns de Pasqua. Per arredonir-ho, sempre pots afegir a la teva comanda alguna de les seves vistoses figures de xocolata. Una opció ideal per triomfar.

Pastisseria Christian

La reina de les mones es fa a Manresa. Així ho han determinat els lectors, que no han tingut cap mena de dubte a l'hora de posicionar-se a favor de la pastisseria Christian (carrer de Granollers, 15) i l'han fet despuntar entre els 100 vots emesos. De nata, trufa, ou filat, xocolata, mantega, o fruita, entre d'altres, aquest establiment ofereix una gran varietat d'opcions. Totes, t'acabaran transportant a un paradís de sabors i textures difícils d'oblidar.

També pots acabar de completar la comanda amb alguna de les seves elaborades figures de xocolata. Diuen que en la varietat hi ha el gust, i a la pastisseria Christian, el videojoc Fortinite, el Baxi, o personatges com Micky Mouse, Súper Mario Bros i Pikachu, entre altres, també cobren forma de pastís.

Extra

Si amb les que t'hem ennumerat fins ara, no en tens suficient, no et preocupis. Et facilitem 11 propostes més. Apunta-les! Els lectors també recomanen visitar la pastisseria Can Postres de Sant Vicenç de Castellet (carrer Joan de Cadevall); la Llaminadura de Manresa (carretera Santpedor, 19); la pastisseria Miquel de Sant Joan de Vilatorrada (carrer Major, 21); El Cigne de Manresa (carrer Barcelona, 10); la pastisseria Montserrat de Cardona (carrer Cambres, 4); el forn i pastisseria Catot de Monistrol de Calders (carrer del Torrent, 11); K.K.O Pastissers de Manresa (carrer Nou de Santa Clara); la pastisseria Pessics d'Artés (carrer Rocafort, 5); la pastisseria Cal Cucurella de Manresa; el forn d'en Pep de Manresa (passeig Pere III, 73) i el forn Passeig de Manresa (carrer de Guifré el Pelós).

Aquí pots veure els comentaris i el debat sobre on es fan les millors mones de Pasqua del Bages. Si vols, pots deixar-hi la teva opinió.