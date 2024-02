Catalunya ja està submergida en la temporada de calçots. I amb ella, les cebes tendres es converteixen en l'excusa perfecta per trobar-nos amb amics i família per gaudir d'un bon àpat plegats. Tot i que la tradició neix a Valls, al Bages la febre dels calçots ja fa temps que s'ha consolidat. Hi ha molts restaurants que situen aquest vegetal com un dels plats estrella de les seves cartes, mentre que els berenadors s'omplen de colles amb ganes de menjar i passar una bona estona.

Per posar-t'ho -ho fàcil, des de Regió7 hem demanat als lectors tant a Facebook com a Instagram quins són, segons ells, els cinc millors llocs on gaudir d'una bona calçotada a la comarca.

Restaurant Castelladral

En cinquè lloc, trobem un restaurant ubicat a la plaça de Castelladral. És un establiment que disposa d'un espai privilegiat i ideal per celebrar grans esdeveniments, s'especialitza en la cuina tradicional i incorpora als seus plats la gastronomia de les comarques d'interior. Els lectors n'han reconegut les seves grans calçotades i carns a la brasa, encara que també ofereixen esmorzars de forquilla i vermuts. El restaurant pot convertir-se en un punt de trobada on, després d'un bon àpat, gaudir de la naturalesa amb una ruta de senderisme per l'entorn del nucli o una visita a l'església de Sant Miquel.

Mas Portell

Si busques poder seure la taula a l'aire lliure i sense pressa, el que necessites és un berenador. Entre els més destacats de la capital del Bages hi ha el Mas Portell, ubicat a la carretera de Manresa (km 16). Tant si tens ganes de posar-te davant la graella per cuinar, com si prefereixes relaxar-te i que et preparin el menjar, aquest és l'establiment idoni. Aquí, pots convertir-te en el xef de la vetllada o optar per l'opció de servei a taula. Sens dubte, triïs l'opció que triïs, ben segur que gaudeixes d'una jornada excepcional.

Rebost de la Torre

Ja a dins del podi, tenim el Rebost de la Torre, situat a la C-16 de Sallent a Balsareny (km 1,5) en una de les masies més antigues de Catalunya. Ofereixen un producte de qualitat i artesà en un espai que conserva l'essència, però que s'ha renovat. La seva especialitat és la carn a la brasa, però també fan calçotades i tenen menús. Més enllà de l'oferta gastronòmica, també lloguen espais per fer barbacoes.

Cal Magre

En segona posició, trobem el restaurant de la masia Cal Magre de Callús. En aquest establiment són especialistes en cuina tradicional catalana i de proximitat. Aquí, podràs gaudir de grans calçotades amb entrants i carn a la brasa en un entorn rural. A més, disposen d’opció vegetariana. És una bona opció si vols gaudir d’un àpat amb productes de temporada acompanyat d’una bona colla.

Roquerols

Encapçalant el rànquing tenim el restaurant Roquerols, ubicat en una masia als afores de Salo (BV-3002). L'establiment, amb més de 25 d'anys d'història, es troba als peus de la serra de Castelltallat, envoltat de natura. Segons els lectors, els calçots són per llepar-se'n els dits, encara que l'establiment també destaca per la seva inacabable oferta de plats tradicionals de la cuina catalana. Al seu perfil d'Instagram n'ofereixen una mostra, com per exemple, carn a la brasa, cansalada amb cigrons, mongetes i plats guisats.

Altres recomanacions

Masia Can Font, El Casot, Masia de Canet, Can Ferreroles Nou, el Xaloc, Can Ibars, Vista Pirineu, Joncadella, Ca l'Andorrà, La Cuina d'en Tikus i Braseria Marc són altres establiments del Bages recomanats per a gaudir de calçotades ara que n'és època. Creus que en falta algun al llistat? Deixa les teves recomanacions a continuació: