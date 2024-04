Vols menjar dolços i no engreixar-te? Pastís de pastanaga i nous

Si t'agraden els dolços, però estàs a dieta, aquesta recepta és apte per tu. Podràs fer unes meravelloses postres: boníssimes i sense quasi calories. Una nutricionista ens presenta la seva recepta: pastís de pastanaga i nous. Aquest pastís està boníssim, no engreixa i el pots fer tu mateix en un tres i no res. T'expliquem com fer-lo pas a pas.

A més, no té sucre, un ingredient que ja s'ha demostrat perjudicial per a la salut i les dietes d'aprimament.

Només traient aquest aliment de la dieta es poden perdre fins a 5 kg en un mes. Tampoc no porta farina ni gluten ni llet, cosa que ho fa apte per a tots els paladars. Els intolerants a la lactosa i els celíacs també podran degustar aquesta menjar.

Aquest pa de pessic de pastanaga i nous té una textura sucosa i esponjosa, és saludable, nutritiu i dolç perquè supleix el sucre amb altres ingredients que aconsegueixen el mateix sabor sense les seves contraindicacions.

El pa de pessic de pastanaga que no engreixa

La recepta és de Blanca García-Orean, l'experta en nutrició que acostuma a compartir les seves receptes més recomanables al seu compte d'Instagram @blancanutri.

A la publicació detalla en 10 passos, a través de fotos i vídeos, el procés d'elaboració de la recepta, que s'ha fet viral per la seva eficiència.

Ingredients del pastís que no engreixa

2 pomes Golden

3 pastanagues mitjanes

3 ous

Canyella al gust

1 culleradeta de llevat

2-4 unces de xocolata 85%

Un grapat de nous

Una culleradeta d'oli d'oliva o de coco

El pa de pessic de pastanaga i nous que no engreixa / Freepik

Preparació del pastís de pastanaga