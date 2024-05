Llevant, terra de vins

Llevant és la millor zona del món per a la monastrell. Aquesta varietat, de gran qualitat, ha colonitzat vinyes a Provença, Austràlia i Califòrnia, però és al Llevant on desenvolupa tot el seu caràcter. En aquesta selecció de Casa Gourmet et descobrim tres vins diferents de València, Múrcia i Alacant per a entendre i apreciar aquest raïm rei.

Les arrels de la monastrell es remunten a l'època romana, quan es conreava àmpliament a la Península Ibèrica. Amb el temps, la seva plantació s'ha estès a altres regions càlides i seques, on també ha guanyat gran reconeixement, però continua sent un tresor del Mediterrani, la reina del Llevant espanyol.

Aquest raïm creix en un cep vigorós i resistent. És ric en sucres i tanins, la qual cosa el converteix en ideal per a elaborar vins amb cos i caràcter, amb bona estructura i acidesa, que, fins i tot, poden envellir en bota durant llargs períodes de temps, desenvolupant encara més complexitat i elegància.

Perquè ho descobreixis, Casa Gourmet t'ofereix una selecció amb tres monastrells de diferents zones per a poder apreciar les seves diferències. De València, concretament de la Vall d'Albaida i amb vinyes de 60 anys, Julia de Bodegas De Moya, projecte d'un matrimoni belga que es va enamorar del Llevant i de la monastrell. A Múrcia de vinyes velles, Juan Gil Etiqueta Plata, referent mundial de la varietat. I de la zona muntanyenca d'Alacant, Sopla Levante, el projecte de Pepe Rodríguez de Vera, Hilarión Pedauyé i Álvaro Ruiz, amb l'objectiu de recuperar vinyes emblemàtiques. Aquesta magnífica selecció té un cost de 90 €, però només a casa Gourmet la pots aconseguir per 54 €.

Julia de Moya 2021, monastrell de la Vall d'Albaida

Julia és un monovarietal procedent de vinyes situades a la Vall d'Albaida, conreats mitjançant viticultura sostenible. Els ceps que donen lloc a aquest vi tenen 60 anys d'antiguitat i només donen un quilogram de raïm per vinya, per la qual cosa es tracta d'un negre de producció realment limitada. Té un any i mig de criança en bota de roure francès i combina molt bé les notes fruiteres amb aquelles procedents del seu envelliment en fusta.

La filosofia de la Bodega De Moya és la de capturar l'essència del Mediterrani, explorant les vinyes de València per a usar les varietats locals i combinar el millor de dos mons: la història de les velles vinyes amb les tècniques més modernes de vinificació. De Moya és un celler familiar fundat per Yves i Sofie Laurijssens, construïda sobre la base de valors familiars, treball dur i tradició.

Julia de Moya 2021. / Casa Gourmet

Per a aquest negre van seleccionar una sèrie de vinyes on aquest raïm té les millors condicions climatològiques per al seu perfecte desenvolupament i maduresa. “Els nostres vins de monastrell són un tribut a la província capturant l'essència d'una regió de sol, festes i ambient mediterrani”. Marida aquest vi amb plats saborosos i intensos.

Juan Gil Etiqueta Plata 2021, monastrell murciana de vinyes velles

D'intens color vermell picota, aquest negre potent prové d'una vinya vella de més de 50 anys situat a 700 metres sobre el nivell de la mar en la DO Jumilla. Té una excel·lent concentració aromàtica, textura vellutada, explosiva càrrega fruitera i suculència.

És una referència que exhibeix el caràcter captivador del raïm monastrell. Des de 2018 a més, compta amb el segell ecològic. La seva criança de 12 mesos en roure francès li ha aportat complexitat i elegància. Aquest vi està avalat per la crítica vinícola amb 93 punts Parker i 93 punts també de la Guia Peñín dels vins d'Espanya.

Juan Gil Etiqueta Plata 2021. / Casa Gourmet

Juan Gil Etiqueta Plata 2021 demostra l'excel·lent treball amb la monastrell per part de la Bodega Juan Gil, una signatura que ha situat el nom de Jumella i els vins d'aquesta varietat negra emblemàtica, en el més alt de l'escalafó internacional. Els vins de Cellers Juan Gil van portar al crític Robert Parker a vaticinar l'ascens de Jumella a la primera línia del vi espanyol. I és que la família Gil ha estat clau a l'hora de demostrar que el raïm monastrell, elaborada amb cura i estimació, produeix vins que brillen a gran altura.

Aquest vi que té una anyada excel·lent segons la DO és ideal amb arrossos, llegums estofats, bolets, caça i ocells, cassoles, peixos i mariscs en salsa.

Sopla Levante 2022, monastrell alacantina de muntanya

Aquest vi és l'aposta de Pepe Rodríguez de Vera per la monastrell de muntanya d'Alacant, amb un perfil fresc, a causa de l'altitud, però amb la maduresa necessària i un gran protagonisme de la fruita. Ve d'una única parcel·la amb vinyes de més de 40 anys i amb 6 mesos de criança en roure americà. Llarg, únic, diferent i, sobretot, singular.

És l'estil de negre reconegudament mediterrani, amb capacitat per a adaptar-se a un ampli ventall de receptes, des de carns, pastes i arrossos, fins a peixos. Sens dubte, un estil de monastrell diferent.

Sopla Levante 2022. / Casa Gourmet

Pepe Rodríguez de Vera és un jove productor amb diferents projectes al llarg d'Espanya i candidat a Màster of Wine. Té una forma única d'entendre el vi. Sempre busca vinyes singulars (parcel·les amb una identitat pròpia i un gran potencial), amb elaboracions artesanes, fent petites produccions i intervenint el just per a reflectir al màxim cada "terroir" en el qual treballa. Al llarg d'aquests anys ha creat projectes com Sopla Levante, on recupera varietats oblidades en paratges mítics del Llevant a escassos metres del mar.

