L’actriu Isabel Torres ha mort aquest divendres als 52 anys a causa del càncer de pulmó que patia. La malaltia que patia la protagonista de 'Veneno' li va ser diagnosticada el 2020 i, després d’un període de recuperació, es va agreujar amb metàstasi als ossos.

Familiars de l'artista han anunciat la seva mort a través del seu compte oficial d'Instagram. "Avui, 11 de febrer de 2022, acomiadem a Isabel. Encara que la seva família i amics sentim profundament la seva pèrdua, sabem que allà on vagi es divertirà com només ella sap. Gràcies per totes les mostres d'afecte i preocupació. Ha marxat sentint-se molt estimada", escrivien al costat d'una foto de l'artista.

Malgrat comptar amb una llarga trajectòria artística, la seva fama mundial li va arribar en 2020 quan es va convertir en una de les protagonistes de "Veneno", el biopic sobre Cristina Ortiz que van escriure i van dirigir Javier Ambrossi i Javier Calvo. L'actriu va donar vida a la versió més madura del personatge televisiu, començant en la seva dura etapa en la presó fins a la seva tràgica defunció.

La intèrpret va ser tot un referent per a la comunitat LGTBI+, i concretament per la trans, sent una autèntica pionera. En 1996, es va convertir en la primera dona trans en aconseguir el reconeixement de la seva identitat sexual en el seu DNI a Canàries i una dècada després, en 2005, va ser la primera dona trans candidata a Reina del Carnestoltes de Las Palmas de Gran Canaria.

Torres va voler acomiadar-se dels seus seguidors el novembre de 2020 amb un esquinçador missatge, després d'haver patit una recaiguda en la malaltia i que els metges li haguessin donat només dos mesos de vida, encara que finalment ha sobreviscut gairebé dos anys.