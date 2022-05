L’humorista Dave Chapelle va ser víctima d’una agressió dimarts passat mentre actuava al Hollywood Bowl de Los Angeles, mentre actuava en una presentació organitzada per Netflix. En un moment del xou, un home, que ha sigut identificat com a Isaiah Lee, de 23 anys, va pujar a l’escenari i va intentar fer-lo caure. Un succés que podria fer creure que l’episodi protagonitzat per Will Smith havia creat tendència, tot i que aquest cas és més greu.

L’equip de seguretat i algun dels convidats presents a l’acte van intervenir immediatament, amb la qual cosa l’atac es va saldar amb Lee a l’hospital i l’obligació de pagar una fiança de 30.000 dòlars. La Policia ha assegurat que l’atacant portava una arma que pot expulsar la fulla d’un ganivet quan es dispara, tot i que no ha precisat si va intentar utilitzar-la «No sé si això va ser part del xou, però vaig agafar aquest negre del cap i el seu cabell era com una esponja, absorbent», va fer broma Chappelle després de l’incident, ja recuperat de l’ensurt. I va afegir, «Era un home trans» en una mostra més del seu característic humor que té com a blanc el col·lectiu LGTBI+. Acudits sobre el col·lectiu Malgrat que no és una justificació per a cap atac, el detonant podria haver sigut que Chapelle ha fet coïssor amb els seus constants acudits sobre aquest col·lectiu. Així mateix, ha sigut molt criticat per defensar públicament el raper Da Baby, que havia afirmat que la sida era una espècie de càstig diví contra els homosexuals, i fins i tot es va arribar a encarar amb diversos usuaris de xarxes socials com Twitter al·legant que les seves opinions s’acollien al dret a «la llibertat d’expressió». Aquest posicionament li ha posat en contra els moviments progressistes nord-americans. Sobretot amb la seva disputa verbal amb una tuitaire que va acabar suïcidant-se. Tot i que Chapelle, que en el seu últim especial de comèdia per a Netflix abordava el tema, va explicar que en realitat ell havia donat una oportunitat a aquella còmica trans i que el seu suïcidi es devia als seus problemes de salut mental.