María Dolores León Rodríguez, més coneguda com a Loles León, compleix aquest dilluns 72 anys.

Famosa per ser una de les ‘noies Almodóvar,’ va conèixer el cèlebre cineasta durant la moguda madrilenya, que va ser quan li va oferir dos papers que la van llançar a dalt de tot amb les pel·lícules ‘Mujeres al borde de un ataque de nervios’ i ‘¡Átame!’ segons Europa Press.

Posteriorment, l’actriu va treballar amb Vicente Aranda i a partir de llavors la seva carrera no es va aturar. Entre els papers més importants en la seva dilatada trajectòria, destaca el de Paloma Costa a ‘Aquí no hay quien viva’ (Antena 3), sèrie que es va veure obligada a deixar a causa que «tenia ganes de descansar, perquè van ser 30 capítols sense parar i sense tenir vida privada ni res», va explicar llavors en una entrevista per a la cadena Cope.

La catalana va estrenar el 2021, amb gran èxit de taquilla, la comèdia musical ‘Una noche con ella’, basada en vivències de l’actriu mateixa. Mesos després, va participar com a concursant en la nova edició de ‘Tu cara me suena’ (Antena 3).

La intèrpret, que al llarg dels anys ha aconseguit nombrosos triomfs en el cine, el teatre i la televisió, està abocada actualment en ‘La que se avecina’ (Telecinco), interpretant Menchu, com a personatge principal.

A més, entre d’altres, va protagonitzar el curtmetratge ‘El mundo entero’, rodat a Badajoz, Extremadura, premiat en multitud de festivals per la seva interpretació.