Serà aquest dijous, 1 de desembre, a les 9.30 hores al Jutjat de Família número 18 de Barcelona. Les Mamarazzis us podem avançar en primícia que Shakira i Piqué estan citats aquest dia i a aquesta hora per ratificar el minuciós acord per la custòdia dels seus fills que van firmar després de 13 hores de negociació. Estan obligats a acudir-hi i no ho poden delegar en el seu equip legal. Aquesta vegada no ho poden evitar i la cita als jutjats és ineludible.

El fiscal i el jutge validaran que l’acord al qual han arribat tots dos, després de mesos de desavinences, garanteix el bé dels seus fills. Quan l’hagin ratificat, només serà qüestió de dies que la sentència sigui vàlida i no recurrible. El final d’aquest malson judicial està a punt d’acabar.

El trasllat de Shakira amb els seus fills, Milan i Sasha, sembla imminent si la salut del pare de la cantant ho permet. De moment, el seu entorn més pròxim ens assegura que no hi ha data encara per a la mudança definitiva.

El futur de l’exjugador

Ara només falta per definir on s’instal·larà Gerard Piqué quan viatgi a Miami. Podria el futbolista viure a Miami també? Sí, és una opció i res l’hi impedeix, malgrat que alguns mitjans assegurin el contrari. Ell podria fixar la seva residència a prop dels seus fills i no hi ha clàusula que ho prohibeixi, però de moment no entra en els seus plans.

Ni tan sols sap encara on s’allotjarà quan hagi de conviure allà amb els seus fills. No ha comprat ni llogat cap propietat. Quan els seus fills ja tinguin una data segura per marxar és quan buscarà opcions. Les persones que el coneixen expliquen que optarà, al principi, per un lloguer per als 10 dies que passi amb els seus fills. Res fix. Potser amb el temps opti per un lloguer de llarga durada o fins i compri una vivenda.

La vida segueix

Mentre passa tot això, tots dos segueixen amb la seva vida. Gerard ha passat el cap de setmana a Màlaga gaudint de la final de la Copa Davis, organitzada, precisament, per la seva exitosa empresa Kosmos. Shakira, per la seva banda, va volar amb els seus fills divendres a la tarda, en avió privat, fins a Cantàbria, on viatja sovint per disfrutar d’una de les seves aficions favorites, el surf.

Milan i Sasha han passat el cap de setmana amb la seva mare i acompanyats també de Tonino, germà i persona de confiança de Shakira. A la premsa que la va veure a l’aeroport del Prat li va sorprendre la gran quantitat de maletes que portava per un viatge de tan pocs dies, motiu pel qual van saltar totes les alarmes. Tranquils, ahir a la nit van tornar tots junts a l’aeroport del Prat, malgrat que alguns asseguraven que havia marxat a Miami uns dies per solucionar alguns temes pendents.

En absolut. Cap de setmana de desconnexió per a tothom, necessari per a la setmana intensa que els espera.