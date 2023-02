Dinorah Santana és la primera dona de Dani Alves i la mare dels seus dos fills. És al Brasil angoixada per tot el que està passant al voltant de Dani Alves. Defensa, via telefònica, la innocència del seu exmarit per considerar-lo incapaç d’una cosa així. Una entrevista exclusiva del diari Sport, del mateix grup editorial de Regió7.

Dinorah, com està?

No gaire bé. Qui coneix el Dani, qui l’estima, qui forma part de la seva vida, no pot estar bé per la situació que passa. No creiem el que està passant. És increïble. Ni en el pitjor malson podíem imaginar una cosa així. No estem bé. Ni jo, ni els nens. Està sent molt complicat cada dia que passa.

Quina edat tenen?

El nen, el Daniel, en té 16 i la nena, la Victoria, en té 15.

Ho viuen malament?

Ho viuen malament perquè no poden veure el Dani. Estem programant el viatge per anar a Espanya quan surti la data de la vista. Anirem per veure si surt. Alhora, visitarem escoles perquè ens mudarem a Barcelona.

Per estar al costat del Dani en aquests moments?

Ja estava una mica programat. Quan el Dani i jo ens vam separar el 2011, no vaig tornar al Brasil perquè ell estigués amb els nens. Em vaig quedar a Espanya fins al 2018-2019. Vam imaginar que després aniria al Brasil o els Estats Units, per l’edat que tenia. Quan va arribar a Sao Paulo, vivíem a la mateixa comunitat. En acabat va tornar al Barça i va ser poc temps. Després se’n va anar a Mèxic i vam esperar què faria. Els nens ja tenien la intenció de fer la universitat a Barcelona. El nen està a segon d’ESO. Pensàvem tornar a Barcelona perquè ell i jo vam parlar que quan es retirés estaria per Barcelona. Ara amb tot aquest tema, en saber que no pot sortir d’Espanya en dos anys, estem definint per anar-hi.

Pensant a reagrupar la família...

A final de mes, anirem a Barcelona. Nosaltres tenim un pis al costat de la casa del Dani. L’hem mantingut. Serem allà amb ell.

Com es van assabentar del succeït?

El 31 em va contactar una periodista per si volíem parlar del que havia passat la nit anterior al Sutton. Vaig trucar al Dani, però no agafava el telèfon perquè feia la migdiada. Pensava que hi havia hagut alguna baralla. Gent propera em van trucar i em van dir que estigués tranquil·la, que el Dani estava bé, que no hi havia cap problema, que no havia passat res, que tot normal. Crec que vaig ser la primera a assabentar-me que va passar alguna cosa.

Què és el que li fa més mal?

Estan condemnant el Dani abans d'hora, sense que hagi sigut jutjat. El Dani seria incapaç de deshonrar una dona. Vaig estar casada durant 10 anys i el conec des de fa 22 anys. Tothom que està al seu voltant, des de la persona que neteja la seva casa del Brasil, Barcelona... Tothom sap qui és i que no seria capaç de coses com aquesta. Fa bastant mal la situació.

Per ser una diana fàcil?

Tothom jutja per informació generada a la premsa que no són certes del tot. I cadascú fa el seu propi judici. Els fets els sabran els jutges, advocats... El Dani és a la presó per un risc a fugir perquè té una altra nacionalitat i perquè té una vida financera molt confortable. No és a la presó perquè ningú el vegi culpable o innocent. Això es veurà en un judici que se celebrarà. Es jutja la situació pel que s’ha sentit, però hi ha un secret de sumari i ningú té accés a aquestes evidències del que realment ha passat.

Posaria la mà al foc per ell?

No. El cos sencer posaria per ell.

Com està ell?

No he parlat amb el Dani. En la situació en la qual està, no està receptiu ni amb ànims de veure’s amb gent a la presó. És tan estrany per nosaltres... imagina’t per ell que és allà dins. Jo, que vaig estar a Barcelona, vaig haver de tornar al Brasil perquè els nens no es trobaven bé. El Dani volia que estigués amb els nens. Vaig tornar per recollir-los, per estar amb la meva filla que s’havia sotmès a una cirurgia i estava en la recuperació. Quan el metge la deixi, tornarem a Espanya per retrobar-nos amb ell.

Té ganes d’abraçar el Dani?

D’abraçar-lo, de donar-li suport, d’estar amb ell. Però cal respectar el seu espai per si no se sent bé que el vegin els nens o a mi sent allà dins de la presó.

Per vergonya?

Ell mateix no es deu veure allà dins. Ha de ser molt difícil.

Què us diuen els advocats del Dani? Com està?

Que està bé, fort, dins del que hi ha. Que cal lluitar i que s’està mantenint fort. Si s’esfondra... què farem llavors? Està trist. Veu algunes coses a la premsa que no li agraden. Es va preocupar molt pels nens perquè això l’afecta. Vam arribar a passar per la situació que escrivien als nens per Instagram. Per més que el tinguin tancat, i que jo els deia que no miressin, ho han fet i els ha acabat afectant. Saben que el seu pare no ha fet això.

Què desitjaria vostè d’això?

És un malson. El que puc fer és ser al seu costat, donar-li suport. És el que faré, per mi i pels meus fills. Estem amb ell. Sabem qui és ell.

Han plorat molt els seus fills?

Molt, molt. Estan bastant afectats. Tota la gent, fins i tot per donar-los suport, parlen del tema i tocar la situació que fa mal. Dol imaginar el que deu estar passant el seu pare, la impotència.

I quan pensa en la noia... què pensa?

No penso en ella. No volem opinar. L’únic que sabem és que ell no és així. Tampoc hem tingut accés a l’acusació. El que es diu a la premsa no se sap si és cert.

Ha vist el vídeo del Sutton?

És secret de sumari. En Dani va dir que em mantingués informada perquè els seus fills així ho estiguessin.

Què li diria al Dani?

Que tingui força. Que tot això passarà. Que aconseguirem demostrar qui és ell de veritat, que no és aquesta persona que es diu.

Ara la carrera esportiva queda en un segon pla?

Sí. Han rescindit contractes esportius o de publicitat. No estem preocupats. Són coses que sumen per destrossar la seva vida, però tot tornarà a lloc. L’important és que estigui bé, sentir-se recolzat. La seva família és al seu costat perquè sabem qui és.

No sé si vol enviar algun missatge?

No. Entenc que el món és com és. Surten notícies i la gent jutja a la seva manera. Jo he de dir que en Dani no és així. Mai deshonraria una dona. Perquè tingui una idea.

Digui’m...

En 20 anys mai em va parlar amb un to més alt. De vegades discuteixes, però mai em va tractar malament. De com tractava les dones de l’entorn. A mi, a la meva filla, la princeseta, al nen també. El Dani sempre ha tingut una col·locació que una dona ha de ser tractada com una reina. Ho porta del seu pare. Del respecte que té a la seva mare. És així amb les persones en general. I ho pot dir qualsevol treballador seu... Imagina en una dona en una situació d’aquest nivell. Per mi és impossible creure això.

Vostè és encara agent?

No. El nostre matrimoni no anava bé i ens vam separar, però vam mantenir l’amistat. Hi va haver un temps que vaig ser el seu agent. Quatre anys després, el Dani em va presentar el Fran Sergio, que ara és el meu marit. Volia que fos el seu agent. I ara l’agent és el meu actual marit.