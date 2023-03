Chris Rock va fer història a Netflix amb la seva primera retransmissió en directe on va parlar de Will Smith i Jada Pinkett. Gairebé un any del sonat moment a la gala dels Oscars, el còmic va carregar contra la parella en el seu monòleg titulat ‘Chris Rock: selective outrage (Chris Rock: indignació selectiva)’.

«No soc una víctima, carinyo. Mai em veuràs a l’Oprah o al Gayle (King) plorant. Mai ho veuràs, mai passarà. A la merda aquesta merda, vaig assumir aquesta merda com (Manny) Pacquiao», va remarcar durant el xou.

Per començar, Rock va tenir unes relativament bones paraules per a Will Smith: «És significativament més gran que jo. No som de la mateixa mida. Will Smith fa pel·lícules sense camisa. A mi, mai m’has vist fer una pel·lícula sense camisa. Will Smith va interpretar Muhammad Ali en una pel·lícula. Creus que jo vaig optar a aquest paper?».

Després va treure el ganivet i la més mal parada del monòleg va ser Jada Pinkett, dona de Will Smith, a qui va culpabilitzar dels problemes entre tots dos. De fet, el còmic va desmentir que tingués cap relació amb la suposada infidelitat de Jada a Will Smith, que ella mateix va confessar fa diversos anys al seu programa de Facebook.

«La seva dona s’estava follant l’amic del seu fill. Normalment no parlaria d’aquesta merda... No tinc ni idea de per què dues persones talentoses farien una cosa tan fotudament baixa. Tots hem estat enganyats. Tothom, aquí, ha estat enganyat. Cap de nosaltres ha sigut entrevistat per la persona que ens va enganyar... a la televisió», va assegurar Rock, i va afegir un contundent comentari: «Ella li va fer molt més mal que ell a mi».

«Ella va dir que (jo) hauria de renunciar perquè Will no havia sigut nominat per ‘La verdad duele’ (Concussion). Què dimonis? Llavors faig algunes bromes sobre això. A qui li importa una merda?», es va qüestionar Rock, que va tornar a reafirmar el seu pensament que Jada va ser la que va iniciar la seva enemistat: «Ella ho va començar tot. Jo ho vaig acabar. Ningú s’està ficant amb aquesta menyspreable. Ella va començar aquesta merda. Ningú es ficava amb ella».