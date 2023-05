No va arribar a pujar a l’escenari com Michelle Obama, però sí que va oferir tot un espectacle. Un dels amics més inseparables de Bruce Springsteen, l’actor Tom Hanks, no va haver de saltar al costat de The Boss per entregar-se a fons mentre sonaven els acords de ‘Because the night’ aquest diumenge, en el segon concert del rocker de New Jersey a l’Estadi Olímpic de Barcelona.

L’intèrpret de ‘Nàufrag’, sota l’atenta mirada del mòbil de la seva dona, Rita Wilson, es va lluir amb un histrionisme propi de la millor actuació, com s’aprecia en els vídeos que han aparegut a les xarxes socials. Tom Hanks is all of us at a Springsteen concert. pic.twitter.com/zWgJIKITlv — CONSEQUENCE (@consequence) 1 de mayo de 2023 Tom Hanks, Steven Spielberg i Barack i Michelle Obama han acompanyat la ‘troupe’ de Springsteen durant aquests dies a la capital catalana.