El cantant JC Reyes està en el punt de mira després de publicar dues fotos falses on apareix Rosalía despullada. Una allau de fans de la intèrpret de ‘Despechá’ han mostrat la seva repulsa a la sexualització de la seva icona, qualificant el comportament del sevillà de «repugnant».

El més cridaner és que el sevillà ha tret importància a l’assumpte i fins i tot ha fet broma amb el nom que posarà a la seva pròxima cançó: «A las mujeres estas que me estáis poniendo 'qué haces', 'qué asco das’... A la chavala sólo se le ve el escote. Respetad, eh. Es photoshop... Photoshoped. Esperen, el próximo tema se llamará Rosalía», ha escrit a Instagram.

Per la seva banda, Rosalía, que no sol entrar en polèmiques, ha respost contundentment a l’andalús des del seu compte de Twitter: «Anar a buscar ‘clout’ (influència) faltant el respecte i sexualitzant algú és un tipus de violència i fa fàstic, però fer-ho per 4 plays (reproduccions) de més, el que fa és pena».

Ir a buscar clout faltando el respeto y sexualizando a alguien es un tipo d violencia y da asco pero hacerlo por 4 plays de + lo q da es pena — R O S A L Í A (@rosalia) 23 de mayo de 2023

La resposta de l’artista ha sigut aplaudida pels seus milers de seguidors, ja que les publicacions de JC Reyes són més que controvertides. Fins aquest dimarts, Rosalía no havia dit res al respecte, el que sí que ho va fer a través d’alguns de directes va ser el traper, que va publicar una altra història en què apuntava: «No os rayéis, yo también os quiero».De fet, alguns fans de Rosalía li han aconsellat que ho denunciï: «Y ahora demanda, t amo», va destacar una seguidora, esmentant la seva parella, Rauw Alejandro: «M’encanta perquè tots estaven mencionant Rauw com si tu no poguessis dir-li les coses ben clares al mascle aquest», va dir un altre.

«Però què fa el JC Reyes fent un edit de la Rosalía i després el puja a ‘stories’, a aquest ‘pavo’ se li ha anat completament la tetera» o «repugnant», són alguns dels comentaris contra el reguetoner.