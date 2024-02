Com era previsible, Taylor Swift va viatjar contra el rellotge per arribar a temps a Las Vegas per veure jugar la seva parella a Super Bowl després de quatre 'xous' consecutius al Tokyo Dome del Japó. Després de volar gairebé 9.000 quilòmetres, va arribar a temps per fer costat a la seva parella i figura dels Kansas City Chiefs, Travis Kelce, l'equip que, per segon any consecutiu -i per tercera vegada en cinc anys- s'ha alçat amb la victòria a la Super Bowl, en derrotar en la prórraga als San Francisco 49ers.

L'última guanyadora del Grammy per 'Midnights', de 34 anys, va arribar a l'Allegiant Stadium de Las Vegas acompanyada per la seva mare Andrea Swift, i les seves amigues, l'actriu Blake Lively, la rapera Ice Spice i l'estilista Ashley Avignone, entre altres.

Swift va triar un 'look' molt sobri i elegant, compost per un conjunt completament negre, amb un top de crochet de Dion Lee, jeans amb obertures, botes amb un 87 en vermell, i una jaqueta vermella, sobre les seves espatlles de la signatura Wear, d'Erin Andrews, amb el logo dels Chiefs i un 60 a la part posterior, el número de l'any en què es va fundar l'equip. Va completar el seu 'look' amb un collaret amb el número 87, amb el qual juga Kelce, i una bossa personalitzada amb el mateix número, de Judith Leiber. Es va pentinar amb una cua alta i el seu clàssic pintallabis vermell.

She's here.



Taylor Swift has arrived at Allegiant Stadium for Super Bowl LVIII. pic.twitter.com/dYGYpt2dQ0 — NFL on CBS 🏈 (@NFLonCBS) 11 de febrero de 2024

Després, la superestrella del pop es va instal·lar a la llotja de luxe, també acompanyada per la cantant Lana Del Rey i la família de la seva parella.

Sense ungles

Durant tota el partit, Swift va vibrar, va ballar, es va emocionar i es va menjar les ungles fins al moment en què els Chiefs van aconseguir el 'touchdown' guanyador mancant tres segons per al final de la pròrroga.

Va ser llavors quan Swift va córrer cap a la gespa per petonejar apassionadament i abraçar a Kelce, el moment més esperat pels amants del futbol americà i la música. Si bé finalment no va haver-hi petició de mà al terreny de joc, la parella va oferir un espectacle d'allò més romàntic, tal com ha fet en els 12 partits anteriors des del setembre passat, data des de la qual la cantant va començar a assistir als partit de futbol americà de la seva parella.

Travis Kelce y Taylor Swift, la pareja del momento ♥️pic.twitter.com/7GfnU1Bb1Q — Gaby Bibayoff (@GabyBibayoff) 12 de febrero de 2024

"Al cim del món"

"Va ser increïble. Una de les coses més boges que he viscut", li va dir Swift al seu victoriós nòvio després de fer-li un petó i una llarga abraçada. Em sento "al cim del món ara mateix. És una bona sensació", va resumir després Kelce davant els mitjans.

Famosos al videomarcador

Però també hi va haver un munt d'escenes per a recordar durant el partit. Moltes, captades pel videomarcador. Per exemple, quan Swift i Brittany Mahomes, la dona de Patrick Mahomes, el company de Kelce i rei de camp dels Chiefs, es van marcar un 'Sant Hilari', això és, es van beure d'un glop una cervesa.

Les càmeres també van fitxar altres famosos que no es van perdre el partit, com a Lana del Rey, Lady Gaga, Kendall Jenner, Leonardo DiCaprio, Justin Bieber, Jay-Z, Luis Fonsi, Elon Musk, Jared Leto, Gordon Ramsay, Ariana Grande, Travis Scott, Paul McCartney, Paul Rudd i el seu fill Jack Sullivan, Fat Joe...

Lana del Rey en el Súper Bowl pic.twitter.com/LlgCt76Eov — Indie 505 (@Indie5051) 12 de febrero de 2024

Beyoncé, nou disc

Beyoncé també va acaparar gran part de l'atenció en les pauses publicitàries, ja que, en un anunci de Verizon, va aprofitar per a revelar que el 29 de març llançarà 'Act II', un nou disc inspirat en la música country.

Pel·lícules i espots

Com és tradició en la Super Bowl, els estudis de Hollywood van aprofitar la cita per a llançar alguns dels seus tràilers més esperats. En aquesta ocasió es van veure avançaments de pel·lícules com 'Wicked', 'Deadpool & Wolverine', 'Twisters' o 'Kingdom of the Planet of the Apes'.

També s'hi van veure a estrelles del món de l'espectacle col·laborant en anuncis de to còmic o directament autoparòdic. Per exemple, hi van aparèixer, Ben Affleck i Jennifer López (amb aparició estel·lar de Matt Damon i Tom Brady) en un divertit 'espot' de Dunkin' Dònuts; Jennifer Aniston i David Schwimmer recordant els seus temps a 'Friends' en un anunci d'Uber Eats en el qual també van sortir David i Victoria Beckham, o Arnold Schwarzenegger rient del seu accent en parlar anglès en un comercial de l'asseguradora State Farm.