Era lleidatana i es deia Vanesa Rosa Cuadra López. I el 31 d'octubre de 2017, que llavors tenia 34 anys, va decidir felicitar la festa d'Halloween als seus amics amb un missatge d'àudio: "Felíz juagolín [...] grupo, soy Vanesa". O járguolin. O jargüelin. O fins i tot juawulin. La qüestió és que aquest àudio es va viralitzar a l'any següent i en els dies posteriors no hi havia grup de Whatsapp que no hagués compartit aquestes paraules, que periòdicament es repeteixen Halloween rere d'Halloween. Dijous passat, i segons un post que ha penjat una familiar de Cuadra a Facebook, Vanesa va morir als 40 anys.

La notícia també s'ha publicat al perfil d'Instagram de la mateixa Vanesa."Gràcies a tots els que han donat suport a Vanesa tot aquest temps, però lamento comunicar que per culpa de la sanitat que tenim en aquest país, així com podeu llegir, Vanesa ja no està amb nosaltres per una negligència mèdica", diu el citat escrit compartit pel compte @soyvanesaofficial en aquesta xarxa social.