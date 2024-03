La secció tercera de l'Audiència Provincial de Barcelona ha condemnat a deu mesos de presó cadascun per un delicte de revelació de secrets els dos paparazzi que l'any 2015 van fotografiar la presentadora de televisió Mariló Montero en topless mentre estava de vacances amb una amiga en un bungalow privat a Bora Bora, a la Polinèsia Francesa. La decisió dels magistrats estipula també una multa de vuit mesos per a cada condemnat amb una quota de sis euros diaris. Els paparazzi Gustavo González i Diego Arrabal ja havien estat sentenciats per un jutjat civil de Madrid a pagar a la periodista 265.000 euros.

L'Audiència de Barcelona va jutjar el 23 de gener els dos homes, que van oferir les fotografies a la revista del cor 'Lecturas'. El mitjà no les va publicar perquè no va obtenir el permís de la periodista televisiva. Montero va demanar a un jutjat civil que impedís la publicació en cap altre mitjà i va guanyar una demanda per valor de 265.000 euros. En paral·lel va presentar una querella contra el dret a l'honor i la intimitat, que és la que ara s'ha sentenciat amb la condemna de deu mesos de presó per a cadascun. La fiscalia demanava l'absolució dels fotògrafs i l'acusació particular demanava sis anys de presó. Montero ha estat objecte dels paparazzi des que el 2011 es va separar del periodista Carlos Herrero. Després de diferents desavinences amb la premsa rosa, el 2015 va organitzar un viatge amb una amiga a les illes Bahames, que va canviar a última hora per un desplaçament a Bora Bora amb l'ànim de despistar els fotògrafs del cor. Es van allotjar en un bungalow privat, sense accés per terra i amb platja privada, però dos paparazzi l'havien aconseguit seguir a l'avió i la van gravar i fotografiar amb teleobjectius cadascun dels deu dies que s'hi va allotjar, sense que ella els veiés. A les fotos se la veia acabada de llevar, en biquini i també en topless, mentre era a la terrassa privada del bungalow. Montero ha explicat que mai de la vida havia fet topless ni n'ha tornat a fer, però en aquell moment, sense ningú, "ni un gat", tranquil·la i "alliberada", es va treure la part de dalt del biquini durant una estona, deu minuts com a màxim, perquè fins i tot se sentia incòmoda amb ella mateixa. Durant el judici la periodista va afirmar haver-se sentit violada dues vegades, perquè per bé que va aconseguir ordres judicials per evitar que les fotografies es publiquessin, les instantànies van córrer per diversos mitjans.