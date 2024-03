El protagonista de 'Stranger things' que s'ha fet viral com a músic

Des de fa uns dies, la cançó 'End of Beginning' s'està viralitzant en les xarxes, sobretot a TikTok. La peça, que ha escalat al segon lloc del Top 50 global de Spotify, està escrita i interpretada per un artista estatunidenc, Djo, a qui molts els pot resultar familiar. Pot ser que les seves ulleres i la seva perruca despistin en un primer moment, però els fans de 'Stranger things' segur que no trigaran massa a identificar les faccions de Joe Keery, l'actor que interpreta a Steve Harrington en la reeixida sèrie de Netflix.

Nascut a Massachusetts en 1992, Keery porta gairebé 10 anys de carrera fent pel·lícules i sèries, encara que sempre ha estat interessat per la música, com uns quants dels seus joves companys de 'Stranger things': des de Charlie Heaton (l'apocat Jonathan), que toca la bateria en la banda de rock Comanechi, a Gaten Matarazzo, el tendre Dustin, que té una banda de versions anomenada Work In Progress, passant per l'espigolat Finn Wolfhard (el valent Mike Wheeler), que canta i toca la guitarra en Calpurnia.

Però l'èxit de 'Stranger things', en el paper de noi guapo de l'institut que acaba convertint-se en un més de la colla d'Eleven i companyia, va animar-lo a mudar-se a Los Angeles i el va obligar a deixar Post Animal, encara que no la música.

Va començar llavors la seva carrera en solitari sota el pseudònim de Djo i va llançar el seu primer àlbum com a solista, 'Twenty, 'twenty'. Paral·lelament, continuava participant en totes les temporades de 'Stranger things' (està en la sèrie des dels seus inicis) i en altres projectes cinematogràfics ('Free Guy') i televisius ('Fargo').

La cançó de Keery que ara s'ha colat en les llistes d'èxits, 'End of Beggining', la va gravar el 2022, com a part del seu segon disc. Per al pròxim, que ja està preparant, alguns aventuren fins i tot una col·laboració amb la totpoderosa Taylor Swift, des que l'actor va coincidir amb la cantant de 'Anti-Hero' en uns estudis del Greenwich Village de Nova York, on ara resideix l'intèrpret.

En les seves publicacions promocionant la seva música apareix amb un 'look' molt diferent del qual presenta com a actor, darrere d'unes ulleres i una llarga cabellera. Però als seus fans els agrada fer referència a la seva sèrie més famosa en els seus concerts, on s'han vist pancartes que fan referència a l'antagonista de la ficció de Netflix: "Escoltar a Djo tot el dia manté allunyat a Vecna".