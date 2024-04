Kira Miró, a punt de morir en un avió (dues vegades): així ho ha relatat

El programa d''El hormiguero' d'Antena 3 va rebre ahir la visita de l'actriu Kira Miró, que va anar acompanyada de la també intèrpret mexicana Esmeralda Pimentel per parlar de 'Perverso', la nova sèrie de ambdues estrenaran el 19 d'abril a Prime Vídeo.

Durant l'entrevista amb Pablo Motos, Miró va parlar de dues experiències molt traumàtiques en un avió, en què es va pensar que es moria. "He tingut algun ensurt. Dues vegades. Un cop va ser durant un l'enlairament, que es va començar a sentir olorar de cremat i era perquè hi havia fum a la cabina. Ens van avisar per megafonia que havíem d'aterrar. L'estona que vam fer fins a tocar terra amb fum i l'olor de cremat, vaig plorar, em vaig acomiadar de tothom i vam fer un aterratge forçós...", va narrar l'actriu.

I aquesta no va ha estat l'única vegada que ha passat por en un avió. L'actriu també va explicar que, en un altre viatge, mentre aterraven, es va pensar igualment que no sortiria viva de dins de l'aparell: "Arribant a Madrid, a punt de tocar terra, ens vam tornar a enlairar. Vam tornar a pujar i a pujar amunt. Vaig pensar: 'ens segresten, morirem' i en realitat era perquè no l'avió no podia aterrar pel vent. Aquests segons són mortals".