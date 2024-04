Shakira, implacable, confessa que va ser una "sort" trencar amb Gerard Piqué: "M'estava arrossegant"

Submergia de ple en la promoció del seu nou disc, Shakira ha tornat a obrir el seu cor en una entrevista a la revista colombiana Aló. I tot i que tothom es pensava que la cantant havia passat pàgina i que la separació de Gerard Piqué el juny del 2022 estava més que superada, Shakira no ha dubtat a l'hora de tornar a llançar un nou dard dur i contundent cap a l'exfutbolista, deixant entreveure que la seva relació va ser la 'culpable' dels set anys que va estar sense publicar un disc. L'espera s'ha acabat i el 22 de març arriba 'Las mujeres ya no lloran'.

"Si la vida et dóna llimones ja saps, has de fer llimonada" reconeix, revelant que la ruptura amb el pare dels seus fills va ser l'impuls que necessitava per crear noves cançons, com 'Session #53', 'Monotonía', o 'Acróstico'. "Intento treure el màxim partit de les experiències traumàtiques i, ja saps, intento exprémer les meves pròpies frustracions com la ira i la desil·lusió i transformar-los en alguna cosa productiva, com la creativitat, la resistència i la força" ha explicat, revelant que el seu disc està basat en el seu dolor i ha estat una mena de "teràpia" que l'ha ajudat a curar-se del seu pitjor moment.

"És com anar al psiquiatre. M'ajuda a processar un munt d'emocions i sentiments", admet, confessant també que, "haver estimat és la lliçó més valuosa que he après". "És millor confiar i ser traïda que no confiar mai" i així ho vol transmetre als seus fills Milà i Sasha: "Intento ensenyar-los que hi ha gent bona a qui val la pena estimar".

Els petits, com afirma a l'entrevista, “són el meu principals suport”; i tot i que, "per primera vegada he de bregar amb moltes coses com a mare soltera", té clar que, "de vegades, és una sort no tenir un marit perquè m'estava arrossegant cap avall".

I és que com desvetlla Shakira, durant els deu anys que va viure amb l'exfutbolista a Barcelona va tenir una "relació d'amor odi amb la música, perquè quan havia d'anar a l'estudi sentia que deixava la meva família desatesa i això em va provocar que no gaudís d'ella. Em sentia culpable i esquinçada". "Ara és molt diferent", ja que des de la seva ruptura amb Piqué, i encara que "dos nadons depenen de mi com a mare soltera", "tinc ganes de treballar, d'escriure cançons i de fer música. Una necessitat compulsiva que no sentia abans" .