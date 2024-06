Àngel Llàcer explica com va viure la malaltia que el va deixar a l'UCI: "Vaig arribar a acomiadar-me de la meva família"

Quatre operacions a la cama i catorze dies a l'UCI. El comic i comunicador Àngel Llàcer ha explicat a les xarxes socials com va viure el seu ingrés hospitalari després de contraure una malaltia provocada pel bacteri Shigella. "Van ser moments molt difícils, en els quals vaig témer per la meva vida" relata en una publicació al seu perfil d'Instagram, on assegura que la situació es va complicar tant que "fins i tot vaig arribar a acomiadar-me de la meva família i els meus éssers estimats".

Llàcer va emmalaltir després de viatjar a Vietnam, on va contraure una malaltia provocada pel bacteri Shigella, que causa una infecció intestinal i el seu símptoma principal és la diarrea, que sol tenir sang. En conseqüència, el comunicador va passar dues setmanes ingressat a Madrid, quan va anar a la capital de l'Estat a fer l'obra 'The producers'. Després de rebre l'alta, va tornar a Barcelona on, de nou, no es va trobar bé i va ser hospitalitzar a la Clínica Dexeus. Allà és on, segons assegura, "vaig tenir l'ensurt real".

A l'escrit, el còmic ha assegurat que ja ha superat la malaltia i ja és a casa, tot i que ara "venen mesos de rehabilitació". Així i tot, l'actor ha garantit que farà tot el possible perquè "aquesta recuperació sigui curta" i poder tornar aviat als teatres i a la televisió.

Llàcer ha finalitzat el text agraint el treball del personal mèdic i de l'UCI que el va atendre en el que assegura que ha estat "el pitjor moment" de la seva vida "tant a nivell físic com emocional".