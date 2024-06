El fill de Biden, declarat culpable per la compra i possessió il·legal d'una arma

Hunter Biden, fill del president dels Estats Units, Joe Biden, ha estat declarat culpable aquest dimarts dels tres càrrecs dels quals se l'acusava per haver comprat una arma mentre era addicte a les drogues. Així ho ha declarat un jurat de l'estat de Delaware.

aEl jutge haurà de dictar ara sentència, però encara no ha fixat una data. El fill de Biden s'enfronta a una pena de fins a 25 anys de presó, ja que dos dels delictes preveuen una pena de presó màxima de 10 anys i el tercer de fins a cinc anys. La condemna al fill de Biden és un fet històric: mai s'havia condemnat per delictes un familiar directe d'un president en el càrrec.

Hunter Biden, que ha estat present a la sala durant el veredicte, estava imputat per tres càrrecs per haver estat en possessió d'una arma durant almenys 11 dies després d'haver falsificat el formulari per a la compra i haver mentit al venedor.