Sara Carbonero recorda la seva dura lluita contra el càncer

Allunyada del focus mediàtic, Sara Carbonero ha fet de les xarxes socials la seva particular finestra al món i el lloc on comparteix el seu dia a dia, els seus projectes professionals i els seus looksamb els seus més de 3 milions de seguidors. I també hi exposa els seus sentiments, reflexions i vivències, confesions que contrasten amb l'hermetisme que sempre ha envoltat la seva vida personal.

L'última confessió, aquesta matinada, quan obrint-se com mai ho havia fet fins ara, ha escrit unes paraules per recordar com la va afectar el tractament contra el càncer d'ovari que li van diagnosticar el 2019. Afirma que la pèrdua de la seva cabellera característiques, de les celles i les pestanyes li van minar l'autoestima. I també, com li va impactar la reacció dels seus fills Martín i Lucas -que ara tenen 10 i 8 anys- al canvi físic que ella va experimentar durant la malaltia.

Aquests records, ha escrit Caronero, li han retornat a la ment al fer-se diverses selfies al mirall -imatges que acompanyen el seu post- perquè "volia provar unes llums noves". Aquest ha estat el punt de partida perquè la comunicadora hagi confessat que “quan em miro al mirall ho faig per prendre consciència de mi mateixa, ho utilitzo com a eina clau per millorar la meva autoestima”.

"Per causes de la vida, ja he transitat èpoques en què fugia perquè no reconeixia la persona que em mostrava el reflex, vaig arribar fins i tot a passar tres o quatre mesos sense mirar-me en cap", reconeix Carbonero. "En una d'aquestes, en acabar el sisè i últim cicle de quimioteràpia" -el juny de 2019 quan viva a Porto- "jo era al llit, sense poder moure'm i el meu fill gran es va estirar amb mi. Després de mirar-me detingudament, molt estranyat, va deixar anar: 'Mama, és que tens les celles grises i no sembles tu'", ha relatat, per afegir seguidament que: "precisament, per no mirar-me, ignorava en aquell moment que havia perdut tots els cabells de les celles, que són les que emmarquen la mirada i donen personalitat a la cara". Ella, va intentar reconduir la situació: "Pestanyes? Has vist que només em queda una única supervivent? Una! La més valenta!". La reacció del fill va ser intentar arrencar-li entre rialles i va començar una guerra de coixins. "Tinc aquesta conversa gravada igual que moltes d'altres d'incòmodes, en les que la gràcies a la seva capacitat d'adaptació va ser tot menys traumàtic", diu de l'acompanyament dels seus fills.

Cinc anys després, completament recuperada, els seus petits "expliquen orgullosos als seus amics que un dia la mare tenia els cabells 'com un noi'". Però el dia que el “van veure així per primera vegada”, com recorda, no va ser tot tan senzill: “Els vaig portar uns puzles per desviar la seva atenció, com em va dir la psicòloga. Però no va funcionar i fins i tot va correr alguna tímida llàgrima per les seves galtes". Un tràngol complicat per a Carbonera que, com desvetlla, va passar ràpid. "Les riallades van arribar quan aquell mateix estiu sortia a la tele un anunci de xampú que vaig gravar mesos abans amb la meva llarga cabellera bellugant-la cap endavant i cap enrere. El súmmum dels súmmums. Això va servir perquè els nens m'imitessin i m'animessin: "Aviat ho tornaràs a fer, mama. I a més, ja no tindràs les celles grises”, conclou el que sens dubte és un dels missatges més íntims i personals que ha compartit sobre la seva lluita contra el càncer, superat fa cinc anys.