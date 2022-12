Com estalviar en calefacció sense passar fred

La clau és l'eficiència energètica de la nostra llar i del nostre sistema de calor. Gràcies als fons europeus Next Generation i l'ajuda d'entitats com BBVA que ho faciliten a través de l'assessorament expert, la gestió de les subvencions i el finançament de projectes, aquest és un moment idoni per emprendre canvis a l'habitatge que marcaran una gran diferència en les factures.

Durant els mesos de fred, la calefacció representa el 47% del consum d'energia en una llar, segons les dades de l'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi d'Energia (IDAE). Tot i que aquesta tardor –amb temperatures més càlides del que és habitual– el termòmetre ha estat el millor aliat de les famílies per endarrerir la posada en marxa dels seus sistemes de calefacció, un estudi de l'OCU estima que cada llar gastarà 750 euros en energia aquest hivern. Això de mitjana perquè, en algunes la despesa estarà molt per sobre i en altres força per sota, en funció de diversos factors com les característiques climàtiques del poble o ciutat, de l'eficiència energètica de cada llar i edifici i del sistema de calefacció del qual es disposi.

Petits gestos que sumen eficiència i resten despeses

Per intentar reduir la quantia de la factura, s'imposa posar en pràctica tots el que tenim a l’abast: començant per les mesures més fàcils d'aplicar, com ara purgar els radiadors d'aigua –els més comuns a les llars espanyoles– perquè la presència d’aire no en faci perdre l’eficàcia, vestir l’habitatge a l’hivern amb elements aïllants com catifes, cortines gruixudes i rivets i evitar cobrir les fonts de calor.

Una altra de les mesures més eficaces és instal·lar termòstats per ajustar la temperatura a cada espai i programar l'encesa i apagat. Una cosa tan fàcil com tancar els radiadors de les habitacions que no fem servir o rebaixar la temperatura a les zones de pas permet reduir la mitjana de l'habitatge en 1 o 2 °C sense passar fred. I cada grau menys suposa al voltant del 10% d’estalvi en energia.

Els diners de les factures també s'escapen per la finestra. De fet, al voltant del 25% de la calefacció que es gasta en una casa es deu a la pèrdua de calor per les finestres. Per això, instal·lar-ne unes de més eficients que conservin la calor i aïllin del fred serà una inversió que sortirà a compte en totes les estacions i que, en un termini de menys de 10 anys, ens haurà fet estalviar més de 1.500 euros en energia.

Calderes de condensació, aerotèrmia, plaques solars… ¿Quin sistema de calefacció és més eficaç?

Amb l'energia en màxims històrics, pot ser el moment de fer un pas més enllà i substituir els mitjans de calor més tradicionals per altres de més econòmics i sostenibles.

La calefacció de gas continua sent el sistema més comú a les llars espanyoles i, tot i això, s'estima que al voltant del 90% de les calderes encara no són de condensació i, per tant, són ineficients. Canviar la caldera vella per una de més eficient es nota a la butxaca perquè redueixen un 30% el consum de gas que necessiten per escalfar la casa i l'aigua domèstica. En una llar estàndard, això es traduiria en un estalvi de més de 3.000 euros en menys de 10 anys. A més, el planeta també hi surt guanyant perquè un menor consum d'energia implica també menys emissions contaminants.

L'OCU ha calculat el cost anual d'escalfar un habitatge de 90 m2 en una regió freda en funció del sistema que es faci servir. I la conclusió és que el sistema més eficient és l'aerotèrmia, o allò que comunament anomenem bombes de calor. Encara que funcionen amb electricitat, la seva alta eficiència s’explica perquè per cada kWh hora que consumeixen aporten 4 kWh de calor. Això els permet ser molt econòmiques, fins i tot malgrat el preu de l'electricitat: uns 455€ a l'any.

Un altre dels punts a favor de les bombes de calor és que poden ser més rendibles encara si es complementen amb la instal·lació de plaques solars per abastir-les. L'autoconsum energètic permet estalviar fins al 70% en la factura de la llum (més de 10.000 euros en una dècada).

A més, el moment actual és idoni per a la instal·lació de la infraestructura fotovoltaica necessària, gràcies als ajuts europeus destinats a fer que els propietaris rehabilitin els seus habitatges en la línia que marca la necessària transició energètica.

Subvencions i finançament per millorar l'eficiència

Per ajudar a fer el pas en aquesta i altres mesures d'eficiència energètica que ajudaran a convertir el vostre habitatge en un de més sostenible i en conseqüència a estalviar en les factures, BBVA ofereix el Pla d'Eficiència Energètica, que a més d'acompanyament expert i consells, guiarà al client en el procés de sol·licitud de les subvencions disponibles i en l’accés a les solucions de finançament.

En aquest sentit, BBVA ofereix el Préstec Eficiència Energètica, per abordar les reformes necessàries a la llar i comprar equipament destinat a estalviar energia. Això inclouria la instal·lació de bombes de calor, plaques solars o calderes de condensació; l'automatització de sistemes d'encesa i apagada; l'aïllament de façanes i substitució de finestres, entre d'altres actuacions.