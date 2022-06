Panells solars a casa: una decisió sostenible i necessària a curt termini

L’autoconsum energètic en la llar suposa un doble estalvi, tant a nivell econòmic com mediambiental. Les ajudes europees, el finançament que ofereixen les empreses instal·ladores i el suport de BBVA fan que cada vegada sigui més fàcil donar el pas.

Per: C. L.

¿Què tenen en comú el Pacte de París i els fons Next Generation? Tots dos són dos fites en la història recent d’Europa i posen sobre la taula desafiaments importants, però a la vegada solucions: connectar el creixement de les societats amb la protecció del medi ambient a través de diferents mesures, entre elles, l’autoconsum energètic mitjançant instal·lacions fotovoltaiques. Una bona fórmula per aconseguir tant un estalvi econòmic com una reducció de les emissions de CO2.

En aquest vídeo s’expliquen totes les claus per a l’autoconsum energètic en la llar:

Estem vivint una etapa sense precedents en la història d’Europa, i en particular a Espanya. Amb l’arribada dels fons europeus per a la recuperació econòmica després de la crisi sanitària, es plantegen una sèrie de reptes, però també d’avenços per a tots. Inclosa la cura del medi ambient. Ara, l’aposta pel desenvolupament de les energies renovables i l’autoconsum ha de ser una prioritat. Per a tots: ciutadans, pimes i empreses.

Des que va entrar en vigor el Pacte de París, el 2016, tots els països es van marcar l’objectiu de limitar l’escalfament a 1,5 graus. Ara, els fons Next Generation EU suposen una oportunitat mai viscuda fins al moment per implementar instal·lacions fotovoltaiques i impulsar definitivament les energies renovables a les empreses i les llars. “La societat en el seu conjunt, particulars, pimes i grans empreses, poden prendre decisions en el curt termini si volem mantenir l’increment de temperatura en 1,5 graus”, assenyala Jaime Yrazusta, responsable d’Energia i Sostenibilitat Retail de BBVA España.

¿Per què energia fotovoltaica?

Espanya compta, de mitjana, amb més de 2.500 hores de llum solar, un avantatge que s’ha d’aprofitar al màxim. A més, té el suport d’una tecnologia madura i unes empreses especialitzades que ofereixen una cadena de valor capaç de cobrir satisfactòriament tota la fase dels projectes d’instal·lació de plaques fotovoltaiques.

El cost d’una instal·lació en una vivenda particular se situa entre 7.000 i 8.000 euros sense bateries, i uns 12.000 euros amb bateries, tal com explica Roger Fernández, fundador i Co-CEO de Solar Profit. Tenint en compte les ajudes europees destinades a l’autoconsum i l’estalvi que s’aconsegueix a partir de la primera factura, el període d’amortització de la inversió inicial es pot situar entre els 5 i els 10 anys, depenent de la ubicació.

Aquest argument, a més dels beneficis mediambientals que suposa deixar de costat els combustibles fòssils per abraçar les fonts renovables, ha comportat un increment de la demanda d’instal·lació. “Això sí, sobretot en vivendes unifamiliars. Ara el gran repte és traslladar aquest augment a les comunitats de veïns”, apunta Fernández.

Les ajudes dels fons NGEU cobreixen entre el 15% i el 45% de les instal·lacions fotovoltaiques en empreses. Mentre que, en el cas d’instal·lacions residencials de clients particulars, aquestes subvencions arriben fins a un 40% en forma de deduccions a l’IRPF, lligades a l’eficiència aconseguida. A tot això s’hi han de sumar altres beneficis com les reduccions en el pagament d’IBI, per exemple. En aquest sentit, els ajuntament poden arribar a bonificar fins al 50% de la quota íntegra de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) a aquells veïns que instal·lin sistemes d’energia fotovoltaica.

Una instal·lació d’autoconsum comença per la teulada

En realitat, comença per l’assessorament dels experts. Des d’enginyers fins a arquitectes, instal·ladors elèctrics, muntadors mecànics i administratius per a tramitacions legals. Aquest tipus d’instal·lacions han de dur-se a terme per empreses que comptin amb el coneixement i l’equip necessari. Els experts determinaran les possibilitats reals de cada vivenda o edifici, a més de realitzar una anàlisi de consum energètic diari per veure les necessitats de cada projecte. D’aquesta manera, dissenyaran una instal·lació d’autoconsum instantani o per acumulació.

És important que la instal·lació la portin a terme empreses amb experiència i amb els coneixements requerits per no cometre errors, ja que en definitiva es tracta d’una inversió que ha de ser eficient i durar en el temps.

Els fons Next Generation suposen un impuls als projectes enfocats a l’autoconsum energètic i una ferma aposta per les energies renovables, que no només ajudaran la societat en el seu conjunt a estalviar en la factura de la llum. També ampliaran l’impacte positiu de les inversions d’avui.

I per poder accedir a aquestes ajudes, tant particulars com pimes i empreses compten amb l’assessorament de BBVA. Un servei que va més enllà, ja que l’entitat completa el finançament dels projectes d’autoconsum fins a cobrir-ne el 100%, amb una proposta de valor que uneix la part econòmica amb un acompanyament a clients i no clients en el desenvolupament del projecte d’instal·lació. D’aquesta manera, l’entitat ofereix una experiència única i integral que va des del disseny del projecte fins al seu finançament.