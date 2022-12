8 consells per ser més sostenible i estalviar el 2023

Reduir el nostre impacte ambiental i millorar l'eficiència energètica és positiu tant per al planeta com per a la butxaca. Hi ha diverses maneres d’aconseguir-ho, des d'apostar per les energies renovables fins a practicar una mobilitat sostenible. BBVA, amb el seu acompanyament i finançament, facilita aquesta transició verda.

Per: Víctor Fúser

Arriba el moment de l'any en què se solen fer dues reflexions: un balanç del que han estat aquests últims 12 mesos i unes perspectives per als 12 que han de venir. I encara que els propòsits de futur solen estar molt enfocats a un pla individual (salut, amor, treball, benestar…), també ha arribat l'hora de començar a pensar en el planeta i com podem contribuir a preservar-lo.

En aquest sentit, la celebració de la passada edició de la Cimera del Clima de les Nacions Unides (COP27) a Sharm el-Sheikh (Egipte) no va deixar gaires acords, però sí les xifres ben clares: l'escalfament global ja se situa en 1, 1 graus per sobre de les temperatures de fa un segle i, si se segueix amb el ritme actual, aquest increment podria escalar fins als 2,5 graus. Per això, els experts van remarcar la necessitat de contenir aquest augment en els 1,5 graus per evitar un desastre climàtic.

Ara és el moment d'afrontar aquest repte, tant perquè el temps passa, com perquè disposem de les eines necessàries per assolir-lo. D'una banda, la tecnologia i la innovació que permetran el trànsit cap a una economia descarbonitzada. De l'altra, el finançament que ho pot fer possible de la mà dels fons europeus Next Generation i del suport d'entitats com BBVA, que ofereix un acompanyament als clients que vulguin emprendre la seva transició energètica i amb mecanismes per avançar l'import de la subvenció o bé completar la part no coberta mitjançant productes de finançament específics.

Aquestes són 8 maneres d'aconseguir ser no només més sostenibles el 2023, sinó també generar un estalvi econòmic:

1. Calcula la teva petjada de carboni i identifica com reduir-la

Calcular la pròpia petjada de carboni significa ser conscients dels gasos amb efecte d'hivernacle que generem amb la nostra activitat quotidiana. Aquesta xifra es mesura en tones de CO 2 i ens dona una pista del nostre impacte sobre el medi ambient, que pot ser més gran o més petit segons les decisions que prenguem en el nostre dia a dia. Per exemple, ¿ens desplacem amb cotxe privat o amb transport públic? ¿Consumim electricitat de manera eficient? ¿Comprem productes de proximitat o procedents de l'altra punta del món?

Un cop sabem quina és la nostra petjada real, podem identificar més fàcilment la manera de reduir-la. L'aplicació mòbil de BBVA disposa d'una funcionalitat de càlcul de petjada de carboni (CO 2 ) perquè tots els ciutadans puguin conèixer l'impacte ambiental de les seves accions. L'eina, pionera a Espanya, analitza els rebuts energètics i les despeses en transport dels clients i ofereix una estimació aproximada de l'emissió de CO 2 a l'atmosfera de cada client sense haver d'introduir-hi cap dada. A més, l'eina ofereix informació sobre mesures concretes per mitigar l'impacte mediambiental de la seva activitat i, alhora, per estalviar diners estalviant energia.

2. Aposta per una mobilitat sense fums

A l'hora de moure'ns, especialment per la ciutat, es recomana utilitzar mitjans no contaminants, com ara anar a peu, amb bicicleta o transport públic. En cas que sigui indispensable utilitzar el vehicle privat, millor si és híbrid o, millor encara, elèctric. Això no només contribuirà a la reducció de les emissions contaminants, sinó també de les despeses econòmiques a llarg termini.

Les estimacions indiquen que fer un recorregut de 100 km amb un cotxe elèctric costaria menys de 2€. Amb un de benzina el preu es multiplicaria almenys per cinc. A més, gairebé no necessita reparacions i el seu manteniment és gairebé inexistent. A això s’hi sumen avantatges en l'aparcament, la circulació per carrils especials i zones de baixes emissions o descomptes fiscals. El comparador de cotxes de BBVA, inclòs dins de la seva eina 'Valora Cotxes' i accessible des de l'APP en la nova funcionalitat 'Els meus cotxes', mostra el preu d'un vehicle gasolina davant d'un d’elèctric. L'entitat també ofereix el Préstec Cotxe Ecològic, que preveu entre 3.000 i 75.000 euros de finançament.

3. Instal·la plaques solars al teu habitatge o edifici

L'energia solar ofereix actualment dos estalvis significatius, tant a nivell d'emissions contaminants com de factura elèctrica. Així, instal·lar plaques solars tèrmiques (per a l'aigua calenta sanitària o alimentar la calefacció) o fotovoltaiques (generar electricitat) en un habitatge unifamiliar com en una comunitat de propietaris s'ha convertit en un dels elements fonamentals de qualsevol rehabilitació energètica.

El cost d'una instal·lació solar en un habitatge particular se situa entre 7.000 i 8.000 euros sense bateries. Tenint en compte els ajuts europeus destinats a l'autoconsum i l'estalvi que s'aconsegueix a partir de la primera factura, el període d'amortització de la inversió inicial es pot situar entre els 5 i els 10 anys, depenent de la ubicació.

D'altra banda, rehabilitar un edifici (amb actuacions com la instal·lació de plaques solars a la coberta o canvi de finestres) compta actualment amb uns ajuts procedents dels fons europeus d'entre el 80% i el 40% del cost de les obres depenent de l’estalvi energètic aconseguit. A això s’hi ha de sumar el servei integral de BBVA, que inclou el planejament i l'execució del projecte, la tramitació de les subvencions i el finançament de la part no coberta pels ajuts.

4. Millora l'eficiència energètica de casa teva

Hi ha tota una sèrie d'actuacions que es poden dur a terme en un habitatge per millorar l'eficiència energètica, encara que es podrien dividir en dos grans grups: les que requereixen algun tipus d'obra de rehabilitació i les que no. En el primer grup, s’hi situarien accions com millorar l'aïllament tèrmic de la façana per evitar fuites tèrmiques (amb un panell aïllant, una cambra d'aire a l'interior del mur o amb revestiments interiors) o la substitució de les antigues finestres per unes altres de més aïllament. BBVA ofereix una solució 'clau en mà' per identificar les subvencions disponibles per a les diferents obres, així com la possibilitat de sol·licitar al banc una proposta per al finançament.

En el segon grup es poden identificar moltes altres accions més senzilles d'executar i de menys cost. Entre elles, canviar els vells electrodomèstics per altres amb la més alta certificació energètica. En aquest sentit, la diferència entre el consum d’una nevera de classe A amb una altra de classe Triple A pot arribar a ser de fins al 60%. En el cas d'una rentadora o rentaplats, se situa sobre el 30%. També s'aconsella passar de la vitroceràmica a les plaques d'inducció o passar de llums halògens a les LED. I pel que fa a la climatització, cada cop hi ha sistemes més eficients per escalfar o refrigerar la casa sense que això suposi un cost elevat per al planeta i per a la butxaca.

5. Aprofita les eines digitals per ser més eficient en el teu negoci

La transformació digital d'una empresa condueix no només a més visibilitat i proximitat amb els clients, sinó també a una eficiència més gran. De fet, alguns estudis consideren que la digitalització d'una pime pot comportar un increment d’entre el 15% i el 25% de la productivitat. En aquest sentit, les noves tecnologies permeten canviar la perspectiva del model de negoci o, dit altrament, actuar de manera diferent per adaptar-se millor al context, ser més eficaços i oferir un servei més directe.

El Programa Kit Digital, alimentat pels fons Next Generation, vol ser la plataforma d'enlairament per a les pimes que encarin el procés de digitalització, i BBVA hi contribueix guiant els seus clients en el procés de sol·licitud així com actuant d'agent digitalitzador amb la seva solució per gestionar els pagaments i poder començar a vendre en línia.

6. Contribueix a crear ciutats més intel·ligents

Nacions Unides calcula que, el 2030, el 60% de la població mundial viurà en ciutats. És a dir, 5.000 milions de persones. Per això, els espais urbans encaren el repte no només d'acollir aquest nombre de ciutadans, sinó també de fer-ho de manera sostenible, en part gràcies a l'ús de la innovació i les noves tecnologies. D'aquí ve el concepte de ‘smart city’ o ciutat intel·ligent, que té com a objectiu crear espais més humans, amigables i respectuosos amb el medi ambient per reduir l'impacte de l'activitat humana i millorar la qualitat de vida de les persones.

I, per això, cal actuar en múltiples àmbits: mobilitat sostenible, economia circular, gestió de residus, seguretat, ús eficient de recursos naturals (aigua, energia o espais verds), gestió de serveis públics, control d'emissions… A nivell de governança, la digitalització ha de contribuir a impulsar un transport multimodal, reduir costos en despeses energètiques innecessàries, controlar la contaminació i augmentar la participació ciutadana.

¿I com podem aportar nosaltres el nostre gra de sorra? Per exemple, fent el pas cap a la mobilitat sostenible mitjançant la compra d'un vehicle elèctric i l'ús de les eines digitals de Smart Mobility per triar rutes alternatives evitant els embussos, conèixer les places d'aparcament lliures o els punts de recàrrega per als cotxes endollables. Una altra opció consisteix a aprofitar les ajudes dels fons europeus per reduir el consum de CO2 dels nostres habitatges i edificis mitjançant una rehabilitació energètica.

7. Compra aliments locals i de proximitat

En una fruiteria, dues pomes poden semblar iguals, però poden tenir una diferència significativa depenent d'on han estat cultivades. Igual que les persones, els aliments també tenen associada una petjada de carboni, que serà menor si han estat produïts més o menys a prop de casa i de manera més o menys respectuosa amb l'entorn. A més, els productes de proximitat i procedents de l'agricultura ecològica són més saludables i naturals, ja que tenen menys aplicacions de productes químics o artificials per conservar-los.

Cada cop més consumidors s'estan decantant per una compra local, fruit de la feina de petits i mitjans productors que estan apostant per sistemes de producció més eficients energèticament, amb menys petjada de carboni i tenint en compte l'equilibri del seu entorn natural. Per impulsar aquesta transició ecològica, hi ha ajudes com el PERTE agroalimentari aprovat pel Govern, que destinarà part dels fons europeus Next Generation a millorar la sostenibilitat, la traçabilitat i la seguretat de la producció, amb 1.800 milions d'euros.

8. Aposta per productes i marques amb processos d'economia circular

El consum de matèries primeres ha passat dels 28.000 milions de tones el 1972 a més de 100.000 milions el 2021, segons un informe de Circle Economy. En un context d'emergència climàtica, la reducció del consum de matèries primeres, la reutilització i el reciclatge se situen com a elements clau per a un món en què l'ús de materials s'ha multiplicat pràcticament per quatre en 50 anys. Per aquest motiu, la transició cap a l'economia circular té rellevància tant per a les administracions com per a les corporacions, els inversors, els empleats i els consumidors.

A Espanya, les pràctiques més adoptades per les companyies són la utilització de recursos renovables i la recuperació de recursos. Així ho afirmen les empreses enquestades per l'estudi 'Projecte Economia Circular Espanya' elaborat per Accenture, que també revela que el 48% de les companyies busquen millorar la seva rendibilitat a través d'aquestes pràctiques, mentre que un 52% busca millorar la seva imatge o reduir riscos i el 68% ja té objectius i mecanismes de govern per a l'economia circular. De la mateixa manera, les noves empreses que neixen amb vocació d’innovació, ho fan també amb una voluntat de ser sostenibles i contribuir a la reducció de materials a través de l’economia circular. En aquest sentit, s’acaba d’obrir una convocatòria d’ajuts per a empreses per valor de 192 milions d’euros, establerts dins del PERTE d’economia circular, que es finançarà amb els fons Next Generation.