Calcular i reduir la nostra petjada de carboni, clau per afrontar la crisi climàtica

La necessitat de reduir les emissions per evitar un augment de la temperatura global per sobre dels dos graus requereix el compromís de ciutadans i empreses. L'app de BBVA compta amb una funcionalitat per definir l'impacte ambiental de la nostra activitat quotidiana i així poder prendre mesures per rebaixar-lo alhora que estalviem energia i diners

Per: Víctor Fuser

La celebració a Egipte d'una nova Convenció de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (COP27) ha servit per posar sobre la taula com a mínim un diagnòstic de la situació actual. I és contundent: les polítiques mediambientals actuals són insuficients per fer front a la crisi climàtica. Tot i això, encara queda l'esperança que, per fi, la humanitat actuï de manera ferma per aconseguir una reducció dràstica de les emissions contaminants en un període curt de temps.

Els experts de la COP27 han fixat com a data clau el 2030. Segons els informes de la comunitat científica, si seguim amb el ritme actual, d'aquí a vuit anys s'emetran 58 gigatones de diòxid de carboni, cosa que comportaria un increment de la temperatura mitjana de 2 graus i mig i provocaria un augment exponencial dels fenòmens meteorològics extrems, les sequeres i pèrdues d'ecosistemes. Per evitar que sigui així, no hi ha cap altra fórmula que reduir aquestes emissions previstes entre un 30% i un 50%.

Un repte majúscul que només es podrà assolir si tothom suma el seu gra de sorra. I això vol dir el compromís de països i grans companyies, però també de ciutadans i empreses. I quina és la millor manera de començar? Com que el que no es mesura no es pot millorar, el primer pas consisteix a calcular la pròpia petjada de carboni. És a dir, la suma dels gasos amb efecte d'hivernacle que generem amb la nostra activitat quotidiana, moltes vegades, sense ser-ne conscients. Aquesta xifra es mesura en tones de CO 2 .

El vídeo explica al detall què és la petjada carboni i per què és important tenir-la en compte:

L'aplicació mòbil de BBVA disposa d'una funcionalitat de càlcul de petjada de carboni (CO 2 ) perquè tots els ciutadans puguin conèixer l'impacte ambiental de les seves accions i així puguin implantar accions que els ajudin a reduir les despeses en energia, alhora que generen un impacte positiu al planeta.

L'eina, pionera a Espanya, analitza els rebuts energètics i les despeses en transport dels clients i ofereix una estimació aproximada de l'emissió de CO2 a l'atmosfera de cada client sense haver d'introduir-hi cap dada. A més, l'eina ofereix informació sobre mesures concretes per mitigar l'impacte mediambiental de la seva activitat i, alhora, estalviar en les factures. Aquestes recomanacions inclouen, per exemple, canvis d’hàbits senzills i sostenibles que ajuden a disminuir els imports en els rebuts de la llar mentre que es redueix la petjada de carboni.

Aquí rau la part més important, perquè en conèixer la nostra petjada podem posar en marxa diferents accions per reduir-la, cosa que també comportarà un estalvi econòmic. A nivell energètic, per exemple, es pot apostar per millorar l'eficiència dels nostres habitatges, aprofitant els ajuts europeus procedents dels fons Next Generation per a la rehabilitació o per instal·lar plaques solars fotovoltaiques.

També es pot intervenir sobre la reducció, la separació i el reciclatge de residus, sobretot dels envasos de plàstic; la compra de productes de proximitat; o l'ús de mitjans de transport no contaminants, ja siguin col·lectius o privats. En aquest darrer cas, el pla Moves III contempla ajudes per a la compra de vehicles elèctrics o híbrids endollables.

Estalvi econòmic i ambiental per a les empreses

En l'àmbit de les empreses, també és molt útil definir la petjada de carboni de la seva activitat tant per millorar-ne l'impacte sobre el planeta com per trobar marges d'estalvi econòmic. A través de BBVA Empreses, les companyies poden conèixer les emissions sense introduir cap dada. L'eina pren com a referència els moviments dels comptes agregats relacionats amb els rebuts d'energia, com ara l'electricitat, el gas o el combustible. A partir d'aquesta informació, i multiplicant-lo pel factor d'emissió, s'obtenen les tones de CO 2 que llancen a l'atmosfera els seus consums energètics.

Gràcies a aquesta informació, l'empresa pot emprendre diferents accions per disminuir el consum i la despesa energètica: incrementar l'eficiència energètica de les seves instal·lacions i emprendre la transició cap a l'energia verda. Amb això, BBVA ajudarà a prendre decisions per reduir la petjada i el consum per aconseguir una activitat més sostenible i consolidar el compromís amb el medi ambient i el posicionament com a empresa ambientalment responsable.

La humanitat té per davant un repte immens, i només podrà arribar-hi amb el compromís de tots nosaltres. És el moment de passar a l’acció.