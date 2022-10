Així et poden ajudar les xarxes socials a donar un impuls al teu negoci

El màrketing digital i la digitalizació són factors a tenir en compte en qualsevol pla empresarial. Per aconseguir més inversió en aquest sentit, BBVA facilita l’accés al bo digital dels fons Next Generation.

Per: Lara Bau

Avui dia, tot té el seu reflex digital. Una mostra d’això és la incipient creació del metavers, amb un potencial encara per descobrir. Les empreses, consolidades o emergents, i fins i tot els seus compradors, estan construint també el seu propi espai en l’ecosistema digital, de moment a través de les xarxes socials, amb els perfils corporatius i personals, amb una web, o mitjançant les diferents estratègies de màrqueting com la publicitat en portals especialitzats o generalistes.

A Espanya, gairebé 44 milions d’espanyols tenen comptes de xarxes socials, tal com afirma l’informe Digital Report Espanya 2022, de We Are Social. I detalla: nou de cada deu espanyols són usuaris de les xarxes socials i els dediquen una mitjana d’una hora i 53 minuts. Tots ells són, d’aquesta forma, compradors potencials de les empreses que aposten per donar a conèixer la seva marca i vendre els seus productes a través de les xarxes socials.

I encara que les xarxes socials equiparen emprenedors amb grans marques, no tot val. Per trobar l’èxit en aquesta nova forma de vendre és necessari comptar amb una estratègia que impliqui una bona dosi de lògica, dedicació i passió.

Un camí pla cap al públic objectiu

Algú que coneix de bona mà les accions necessàries per donar un impuls a qualsevol negoci a través de les eines disponibles a Internet és Óscar Aguilera, CEO de l’agència de màrqueting digital i transformació digital Startgo. “En qualsevol estratègia de xarxes socials hem de començar pel més bàsic: ¿a qui ens dirigim?”, destaca Aguilera. Naturalment, el comprador final és sempre l’objectiu, la part que s’ha de tenir en compte per fixar els canals que haurem d’utilitzar o adequar el missatge a una o una altra plataforma. Sense anar més lluny, els públics que utilitzen TikTok i Facebook són molt diferents. A TikTok, el 65% dels usuaris són menors de 34 anys, mentre que aquest grup d’edat només representa el 40% a Facebook.

Óscar Aguilera, CEO de l'agència de màrqueting digital i transformació digital Startgo.

La inèrcia no sol ser un bon aliat a les xarxes. “Una vegada definit i controlat el ‘target’, és necessari buscar un objectiu”, explica Aguilera, que pot ser guanyar rellevància o simplement aconseguir més vendes d’un producte. També “saber el procés de compra dels clients ens pot ajudar a muntar una estratègia que verdaderament ens ajudi a enfortir el negoci”, explica Aguilera. No obstant, “és molt fàcil guanyar un client i perdre’l al cap de poc. El més difícil és mantenir els clients, fer clients de marca”, destaca l’expert en xarxes socials. Aquestes són les persones que, una vegada ens hagin comprat, podran recomanar el nostre producte.

Mesurar resultats

A final de mes és necessari mirar enrere per avaluar resultats de les diferents accions. Tal com destaca Aguilera, perquè les xarxes socials i les accions de màrqueting vagin alineades amb els objectius del negoci: “nosaltres no parlem de màrqueting, si no de ‘sales marketing’, cosa que passa per la integració del departament de vendes amb el de màrqueting i alinear les KPIs perquè vagin adequades a les de negoci”. És a dir, que si la nostra empresa busca vendre més, preparem una estratègia de màrqueting enfocada a això perquè, al final de cada mes, puguem saber i mesurar quant hem venut a través dels resultats (KPI) de les xarxes socials. “L’única forma de posar en valor la despesa en màrqueting és mesurant resultats, veient el retorn”, destaca el CEO de Startgo.

Un estudi de mercat pot canviar-ho tot

Les accions per aconseguir l’èxit en xarxes les coneix de prop Lucas del Paso, CEO de Jet Ski Tours, una empresa dedicada al lloguer i a les excursions en motos d’aigua establerta a Salou i Cambrils, a la Costa Daurada, amb 14 treballadors. A través d’un estudi de mercat han pogut estudiar el públic objectiu de Jet Ski Tours, principalment francès i britànic i d’entre 18 i 45 anys. Arran d’això, Lucas i el seu equip han apostat per donar-se a conèixer en aquest segment de població a través de les xarxes: “fem campanyes de màrqueting a Facebook i Instagram dirigides exclusivament a aquest segment de població”. I com que els clients queden contents, comparteixen el contingut generat a les xarxes de Jet Ski Tours en els seus propis canals, donant a conèixer l’empresa entre amics i coneguts, cosa que fa que l’èxit sigui exponencial.

Lluc del Pas, CEO de Jet Ski Tours.

Encara que arribar al públic objectiu no és suficient; el missatge és clau. Per això, destaca que la seva estratègia és “explicar històries molt pròximes dels nostres monitors i dels clients que venen, a més d’informació de servei com la predicció meteorològica, per saber si es podrà realitzar l’activitat”. Amb això, aconseguim transmetre tot el que es viu a sobre de les motos d’aigua i captar nous clients. “Just abans de la pandèmia per covid-19 i durant els mesos posteriors ens vam abocar més a les xarxes socials”, explica Del Paso, i afegeix que “ha sigut un autèntic èxit de facturació, de ‘feedbacks’ de clients contents i ens permet a més poder interactuar amb el nostre públic a través de les xarxes socials”. “És impressionant la proximitat que et dona poder tenir una xarxa social. Gent de tot tipus i condició contacten amb tu en temps real, reserven o et donen les gràcies”, explica Del Paso.

El caràcter extravertit de Lucas del Paso, un autèntic apassionat de les motos d’aigua i guanyador d’un Guiness World Record per recórrer 3.582 quilòmetres en aquest tipus de vehicles sense cap mena d’assistència durant 15 dies de travessia, també és clau, ja que s’enfronta a la càmera sense reserves. Porta ell mateix les xarxes socials per “arribar una miqueta més al cor de la gent amb la passió que tinc per tot el que faig”, conclou.

‘Trends’ i viralització de contingut per aconseguir l’èxit

Per un altre costat, l’empresa de caracterització i maquillatge Always Makeup, ubicada a Reus i amb 25 treballadors, treballa principalment a la zona de Tarragona. També rep encàrrecs a nivell nacional i internacional, a més de Port Aventura, on caracteritzen personatges com la Nena de l’Exorcista, especialment viral en les últimes campanyes de Halloween del parc temàtic. Always Makeup utilitza Instagram i Facebook per donar a conèixer la seva feina, ofertes i les formacions que ofereixen. Amb 4.300 seguidors, aprofiten la popularitat que tenen els continguts de maquillatge a les xarxes per donar-se a conèixer de forma nacional i internacional.

Disseny d'Always Makeup.

Alexandra Alcañiz, fundadora d’Always Makeup, reconeix que haurien de dedicar més esforç a la difusió a través de les xarxes, cosa que de moment no és possible a causa de l’alt volum d’encàrrecs de l’empresa i que podria facilitar-se amb el Programa Kit Digital. L’empresa, amb 25 treballadors, va participar en la primera convocatòria d’aquestes subvencions a fons perdut, de fins a 12.000 euros, dedicades a potenciar la transformació digital del teixit econòmic espanyol. Impulsat pel Govern a través dels fons Next Generation de la Unió Europea, al març es va obrir la primera convocatòria d’ajudes, destinada a les empreses d’entre 10 i 50 treballadors.

Una vegada obtinguin la resolució, sempre que sigui favorable, Always Makeup podrà potenciar la seva estratègia en xarxes socials i explorar noves plataformes. Tal com destaca Alcañiz: “durant els dos anys de pandèmia vam tenir pèrdues i de moment ens estem estabilitzant, per això no podem reinvertir en màrqueting. Vam optar al Kit Digital per, a més de potenciar les nostres xarxes, establir les bases de la nostra escola en línia, per a totes les persones que no poden desplaçar-se a Reus per rebre les nostres formacions. En el cas d’aquestes subvencions, no hem d’avançar els diners, només hem de pensar en què volem invertir-los”.

El Kit Digital posa l’accent en les xarxes socials

Mentre que Always Makeup és un dels potencials beneficiaris de l’ajuda del Kit Digital, empreses com Startgo són els agents digitalitzadors del Kit Digital. És a dir, són les agències autoritzades per impulsar la transformació digital del teixit empresarial espanyol. “Els agents digitalitzadors cobrem directament de l’Estat, mentre que els negocis tenen la possibilitat d’iniciar una estratègia de màrqueting digital sense haver-hi d’invertir”, detalla Aguilera.

Aquest setembre s’ha obert la segona convocatòria del Programa Kit Digital, aquest cop dedicat a les petites empreses, d’entre 3 i 10 treballadors. BBVA, en el marc de la seva aposta per facilitar nous serveis digitals per a pimes i empreses, vol posar el seu gra de sorra en la digitalització del teixit empresarial espanyol. Per això, ha arribat a un acord amb Minsait, una companyia d’Indra per facilitar el procés de sol·licitud d’aquest bo digital.

De la mateixa manera, l’entitat també disposa de programes de finançament per a aquells projectes que requereixin d’una inversió que superi l’oferta per les ajudes del Kit Digital.