La Generalitat de Catalunya ha aprovat el Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) Big data, Analytics, Gestió i Estratègia en Salut i Social (BAGESS), liderat per l’Ajuntament de Manresa i compartit per diverses entitats que operen a la comarca en l’àmbit salut i social. Aquest migdia s'ha fet la presentació a la sala d'actes de la FUB1, on els participants han volgut posar de relleu la importància que té el projecte per a les persones que conformen el territori on es duu a terme, a nivell de la seva salut i benestar, i també per al mateix territori des del punt de vista econòmic, tenint en compte que es tracta d'un projecte amb un pressupost de 2,7 milions d'euros.

PECT BAGESS té un doble objectiu: Per una banda millorar la qualitat de vida i afavorir la inclusió social del col·lectiu de persones amb dependència i malalties cròniques, fent-les agents actius de la seva pròpia salut. Per altra banda, vol impulsar una transformació econòmica de la comarca centrada en la transició digital del sector salut i social tant públic com privat, que el faci més competitiu, sostenible, resilient i amb una ocupació de qualitat.

La finalitat és la creació d’un ecosistema dinàmic en salut digital al Bages que, amb la col·laboració de diverses entitats del territori, i a través de la recerca i implementació de solucions digitals integrals i innovadores, generi un nou model d'atenció en salut i social més eficient i de qualitat a la comarca, i que sigui exportable a altres territoris en forma d’agenda compartida.

Amb aquesta finalitat, el projecte aborda 7 operacions o línies d’actuació centrades en la creació d’eines tecnològiques i de nous models d’assistència que beneficiïn les persones dependents i amb malalties cròniques i les seves famílies, així com el personal sanitari i social que els atén, i tot l’ecosistema que es genera al seu voltant.

7 entitats al capdavant del PECT Bages

El projecte ha estat impulsat per un partenariat de set entitats sòcies, que rebran finançament per executar accions concretes, més quatre entitats col·laboradores que donen suport a la proposta. Les entitats sòcies són l’Ajuntament de Manresa, Sant Andreu Salut, Fundació Althaia, Eurecat, l’Institut Català de la Salut (ICS) a través de l’Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol, la Fundació Universitària del Bages i la Fundació AMPANS. Hi col·laboren el Consell Comarcal del Bages, la Unió Consorci Formació, l’Associació Catalana d'Entitats de Base Associativa i la Fundació TIC Salut Social. Representants de totes elles han assistit a la presentació.

L’Ajuntament de Manresa serà l’encarregada de la coordinació, comunicació i difusió del projecte, i oferirà assessorament grupal i individual a persones emprenedores en l’àmbit sociosanitari. Sant Andreu Salut es responsabilitzarà de la creació i desenvolupament de l’Observatori de la Dependència i la Cronicitat del Bages. La Fundació Althaia posarà en marxa diferents eines TIC que, d’una banda, donaran suport en la presa de decisions en l’atenció a pacients amb malalties cròniques, i d’altra banda, ajudaran a crear nous models de relació amb aquests pacients, faran més eficient la continuïtat assistencial i potenciaran l'ús de la tecnologia mòbil per millorar la comunicació entre els professionals. La missió del centre tecnològic Eurecat és desplegar i validar un model i una solució d'atenció integrada, basats en medicina personalitzada i de precisió, per a millorar l'atenció continuada i la qualitat de vida dels pacients, especialment gent gran amb condicions cròniques; desenvolupar tecnologia i estratègies d'hàbits saludables i nutrició personalitzada; i la posada en pràctica d’eines de vigilància tecnològica per a la innovació aplicada a l’ecosistema. L’ICS de la Catalunya Central crearà un laboratori d’estadística i anàlisi de la dependència i cronicitat del Bages. Per la seva banda, la Fundació Universitària del Bages assajarà i posarà en pràctica eines innovadores i de transferència de coneixement, acceleració, suport econòmic i mentoria per a l'acompanyament i viabilitat de nous productes i serveis en salut i social. Per últim, Fundació Ampans desenvoluparà eines TIC de difusió i serveis al voltant de la dependència i la cronicitat basades en aplicatius mòbils.

En principi, les accions del projecte, algunes ja en execució des del 2019, han d’estar enllestides el 31 de desembre del 2022, si bé és un projecte prorrogable i que ha nascut per quedar-se, han recalcat els seus impulsors.

Un pressupost de 2,7 MEUR

El PECT BAGESS compta amb un pressupost total de 2.762.752,70€ i una subvenció de 1.381.376,35 €, desglossats de la següent manera. Hi consta l'entitat, el pressupost i la subvenció:

Ajuntament de Manresa: 200.439,14 € (100.219,57 €)

200.439,14 € (100.219,57 €) Fundació Sant Andreu Salut: 202.476,12 € (101.238,06 €)

202.476,12 € (101.238,06 €) Fundació Althaia: 300.615,32 € (150.307,66 €)

300.615,32 € (150.307,66 €) Centre tecnològic Eurecat: 945.107,46 € (472.553,73 €)

945.107,46 € (472.553,73 €) ICS / IDIAP Jordi Gol: 478.735,00 € (239.367,50 €)

478.735,00 € (239.367,50 €) Fundació Universitària del Bages: 341.698,82 € (170.849,41 €)

341.698,82 € (170.849,41 €) Fundació Ampans: 293.680,84 € (146.840,42 €)

La proposta va ser presentada a finals de novembre de 2019 per l’Ajuntament de Manresa al programa de Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT), finançat en un principi pel fons europeu FEDER. Després de diversos tràmits d’esmena, i del canvi de partides que va haver de fer el govern català en veure’s obligat a destinar els diners del FEDER no assignats a les despeses provocades per la pandèmia, al final s’han aprovat els projectes més ben valorats, que seran finançats amb càrrec al pressupost de l'Administració de la Generalitat.

El projecte PECT BAGESS ha obtingut la cinquena millor puntuació, d’un total de 19 projectes aprovats i 9 denegats a tot Catalunya, i ha estat presentat per part de la Generalitat en diversos fòrums europeus com a exemple d’agenda compartida entre diverses administracions i ens del territori pel que fa a solucions innovadores i competitives aplicades a un àmbit concret, en aquest cas l’atenció sociosanitària.